الشرطة الفرنسية تعتقل امرأة طعنت شخصين فى متجر بمدينة تولون

(أ ف ب)

اعتقلت امرأة، اليوم الأحد، فى سيين سور مير فى جنوب فرنسا بعد أن أصابت شخصين بجروح بمشرط فى متجر وهى تردد "الله أكبر"، بحسب ما أفادت النيابة فى مدينة تولون.

وأوضح النائب العام برنار مارشال أن شخصا أصيب فى الصدر وأودع المستشفى. كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة.

وعلق النائب العام "يبدو انها حادثة معزولة لشخص يعانى من اضطرابات نفسية" موضحا "هذا لا يعنى انها ليست متطرفة" ،وأضاف "هناك قرينة محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابى".

ويجرى تفيش منزل المعتدية الأحد خصوصا لمعرفة "ما اذا كانت لديها صلات بداعش"، بحسب المصدر ذاته، وأضاف "لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الوقائع إرهابية لكنها فى كل حال رهيبة".