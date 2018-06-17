الشرطة العراقية تعتقل خلية إرهابية شاركت فى القتال مع داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، اعتقال خلية إرهابية شاركت بالقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابى ضد القوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "عناصر مركز شرطة الرشيدية التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وأوامر قضائية، ألقت القبض على خلية إرهابية من العصابات الإجرامية ممن قاتل فى صفوف "داعش" ضد قواتنا الأمنية"..موضحة أنه تم القبض عليهم فى قرية الشيخ محمد، المحاذية لنهر دجلة شمال غربى مدينة الموصل.