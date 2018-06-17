السيطرة على حريق بقاعة أفراح فى القليوبية دون خسائر بالأرواح

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع، منذ قليل، بقاعة أفراح الجزيرة بمدينة كفر شكر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمبانى المجاورة، دون خسائر بالأرواح وجارى حصر التلفيات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بالأرواح، وجارى حصر التلفيات، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.