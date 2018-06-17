الرئيس الفرنسى يدعو إلى احتواء التصعيد فى أوكرانيا

وكالات

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أطراف النزاع فى شرق أوكرانيا إلى "التنفيذ السريع" لإجراءات احتواء التصعيد بالمنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد ماكرون فى اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى بيترو بوروشينكو، بحسب بيان القصر الرئاسى الفرنسى (اليزيه)، على أهمية أن تعمل كل الأطراف على تنفيذ الإجراءات التى وافق عليها وزراء الخارجية الفرنسى والألمانى والروسى والأوكرانى خلال اجتماعهم الاثنين الماضى فى برلين.



وقال البيان، ودعا الرئيس الفرنسى كلاً من أوكرانيا وروسيا إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقات مينسك فى كل أبعادها، موضحًا أن هذه الإجراءات "تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".



وأضاف أن "المشاورات تناولت كذلك تطور العلاقات الفرنسية - الأوكرانية وتقدم الإصلاحات فى أوكرانيا".