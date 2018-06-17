الدفع بـ6 سيارات لإخماد حريق هائل بشركة تبريد فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بـ6 سيارات للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع تبريد بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بشركة تبريد بالمنطقة الصناعية السابعة دائرة المركز.

على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بأطقمها تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نشب بكمية من الكرتون والفوم داخل أحد هناجر الشركة تحت الإنشاء وغير مرخصة وامتد منه إلى مبنى مجاور بداخلها على مساحة 3600 متر من إجمالى مساحة الشركة التى تبلغ 7600 متر تقريباً المملوكة لـ" س . إ " 46 سنة، ومقيم روض الفرج القاهرة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى مبانى الشركة وإخماده عقب ذلك ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات .

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من الكرتون والفوم و4 غرف تبريد بمساحة 240 مترًا خالية و2 كلارك ومعدات كهربائية وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .