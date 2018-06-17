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الأحد، 17 يونيو 2018 03:41 م
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"الداخلية" تداهم الأسواق فى العيد وتضبط 15 طن أغذية فاسدة

الأحد، 17 يونيو 2018 03:21 م
"الداخلية" تداهم الأسواق فى العيد وتضبط 15 طن أغذية فاسدة لحوم مجهولة المصدر ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق خلال عيد الفطر المبارك للتصدى للسلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع الاحتكار.

 

ونجحت الحملات التموينية التي أشرف عليها اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين فى ضبط 15 طن مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر تضر بصحة المصريين.

 

وتأتى هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمنى، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون.


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