الجيش اليمنى يسقط طائرة تجسس تابعة لميليشيا الحوثى فى الحديدة

(أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمنى فى ألوية العمالقة ، اليوم الأحد ، من إسقاط طائرة بدون طيار "إيرانية الصنع" تابعة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث عمالقة العميد عبدالرحمن اللحجى - حسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار محملة بعبوات متفجرة فى منطقة النخيلة شمالى مديرية الدريهمى بالحديدة ، كانت تحاول الميليشيا التجسس بها ورصد تحركات الجيش فى الجبهة ، مشيرا إلى أن الميليشيا تعيش فى انهيار تام.

وفى السياق ذاته ، ذكر موقع (سبتمبر نت) أن قوات الجيش فرضت سيطرة شبه تامة على معظم المناطق المحيطة بمطار الحديدة من عدة جهات ، لافتا إلى أن المليشيا الانقلابية حفرت أنفاقا داخل المطار ليتحصن مسلحوها بها ، وزرعت الألغام بطرق عشوائية فى محاولات لإعاقة تقدم الجيش، فيما فتحت قوات الجيش ممرات آمنة أمام سكان المناطق والأحياء المحيطة بالمطار والتى تدور فيها المعارك مع المليشيا.

وأفاد (سبتمبر نت) بأن ذلك يأتى مع استمرار تقدم قوات الجيش من عدة محاور ، حيث تحركت اليوم باتجاه كيلو 16 لتنفيذ عملية التفافية على المليشيا والتقدم صوب المطار وميناء الحديدة من الجهة الشمالية ، بالتزامن مع غارات مكثفة تشنها مقاتلات التحالف الجوية والبحرية وطيران الأباتشى استهدفت فيها مواقع وتعزيزات المليشيا فى المناطق المحيطة بالمطار والميناء.

وأشار (سبتمبر نت) إلى أن عدد قتلى المليشيا - خلال غارات ومعارك الستة الأيام الماضية حتى أمس السبت - بلغ أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى وعددا كبيرا من الأسرى.