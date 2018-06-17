الجيش الليبى يقترب من إعلان تحرير درنة

وكالات

أحرزت قوات الجيش الليبى السبت، تقدمًا فى المحور الغربى لمدينة درنة، حيث بسطت سيطرتها على مقر شركة الجبل سابقًا وعمارات الضمان وعمارات الكعب العال،ى ومنطقة شعبية غازى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش الليبى تقوم حاليًا بعمليات تمشيط لغرب المدينة مع تواصل تأمين المناطق التى سيطرت عليها فى وقت سابق.

وكانت قوات الجيش قد استعادت سيطرتها على منطقة شيحا الشرقية بالكامل قبل أن تنتقل الاشتباكات إلى منطقة المغار، التى تتخذها الجماعات الإرهابية مخبأ لها، وخلال الأيام الأخيرة تمكنت قوات الجيش الوطنى الليبى من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ويتوقع استكمال السيطرة عليها بالكامل فى وقت قريب.