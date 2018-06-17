video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 05:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يقترب من إعلان تحرير درنة

الأحد، 17 يونيو 2018 04:05 ص
الجيش الليبى يقترب من إعلان تحرير درنة الجيش الليبى فى درنة
وكالات
إضافة تعليق

أحرزت قوات الجيش الليبى السبت، تقدمًا فى المحور الغربى لمدينة درنة، حيث بسطت سيطرتها على مقر شركة الجبل سابقًا وعمارات الضمان وعمارات الكعب العال،ى ومنطقة شعبية غازى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش الليبى تقوم حاليًا بعمليات تمشيط لغرب المدينة مع تواصل تأمين المناطق التى سيطرت عليها فى وقت سابق.

وكانت قوات الجيش قد استعادت سيطرتها على منطقة شيحا الشرقية بالكامل قبل أن تنتقل الاشتباكات إلى منطقة المغار، التى تتخذها الجماعات الإرهابية مخبأ لها، وخلال الأيام الأخيرة تمكنت قوات الجيش الوطنى الليبى من استعادة السيطرة على أغلب مناطق المدينة ويتوقع استكمال السيطرة عليها بالكامل فى وقت قريب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر الدولى يعلن تغطية احتياجات 23 ألف مدنى فى درنة

"ليبيا تستقبل العيد بانتصارات درنة".. الجيش الوطنى الليبى يحرر غالبية مدن المنطقة الشرقية ويقطع دابر الإرهاب.. المشير خليفة حفتر يشرف على عملية تحرير المدينة ويطالب بالتقيد بتعليماته حول أسرى المعارك

درنة

ليبيا

أخبار ليبيا

أخبار عربية




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة