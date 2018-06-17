الثروة المعدنية تعد دراسات عن الرمال البيضاء لعرضها فى مؤتمر التعدين

كتب أحمد أبو حجر

انتهت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من عمل دراسات شاملة عن الرمال البيضاء بأنواعها السيليسية والكاولينية وتقييم تواجداتها بجميع أنحاء مصر، لتعظيم القيمة المضافة للخام.

شملت الدراسة أعمال فنية حقلية ومعملية لعدة مواقع منها مناطق بمحافظة قنا، وشملت الدراسة شرق وغرب وسط سيناء مع تواجدات الرمال السيليسيه شمال الصحراء الشرقيه فى وادى الدخل ودير الأنبا بولا ووادى الضحل، وتضمنت دراسة عدة قطاعات جيولوجية كما قامت الهيئة بأجراء جميع التحاليل الكيميائية والبتروجرافية والنصف صناعية، باستخدام أحدث التقنيات الصناعية والمعملية وذلك لتقييم الخام و تصميم وحدات لفصل وتنقية وتركيز وإنتاج الخام لتحقيق الاستفادة المثلى منه.

وبحسب ما نشرته الهيئة على موقعها الإلكترونى فإنه خلال الدراسة تم رصد ملايين الأطنان من الرمال السيليسية تصل نسبة نقاؤه 99.95 % ورمال كاولينية تصل فيها نسبة الكاولين إلى 14% والالومينا 38.5 % وهى نسبة مرتفعه طبقا للمقاييس العالمية.

كان الجيولوجى أيمن خليل الساعى -رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد طالب بضرورة الوقوف على تقييم شامل لتواجدات الرمال الكاولينية والسيليسية بجمهورية مصر العربية والبدء فى عمل قيمة مضافة للخام تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا-وزير البترول والثروة المعدنية.

وأصدرت الهيئة تقرير رسمىا متكاملا تضمن خريطة استثمارية لتواجدات الرمال البيضاء وأنواعها المختلفة و نسب تركيز العناصر بها والاحتياطى الجيولوجى وكذلك البيانات اللوجيستية المختلفة قدم لجهات مختلفة بالدولة والتى أبدت اهتماما شديدا بنتائج الدراسة.

وتعتزم الهيئة الترويج لنتائج الدراسة وعرضها على الشركات المتخصصة من خلال المشاركة فى مؤتمر التعدين والذى سيقام بنوفمبر 2018 بالقاهرة وتحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية.

وتعكف الهيئة حاليا بالتعاون مع الشركات التابعه لها ومنها شركه الشلاتين والشركة المصريه للثروات التعدينية فى استغلال بعض المواقع بعمل وحدات فصل للخام لتكون نواه للشركات الحكوميه والقطاع الخاص لحسن للاستغلال الخام.

وتعكف الهيئة حاليا على دراسة بيانات هيئة الصادرات والواردات للوقوف على واردات مصر من خام الكاولين والتى قاربت من مليار جنيه الأمر الذى استدعى عقد عدة لقاءات بين الهيئة وممثلى لعدة شركات محلية للبدء فى إنتاج خام الكاولين محليا والحد من استيراده.

جدير بالذكر أن مصر تمتلك ثروة ضخمه تقدر بملايين الأطنان من الرمال البيضاء السيليسية والكاولينية عالية الجودة والتى تعتبر كنزا استراتيجيا حيث تدخل فى العديد من الصناعات المتطورة والحيوية.

حيث تدخل الرمال السيليسية فى صناعات البصريات والزجاج والألواح الشمسية والفريت وغيرها بينما تدخل الكاولينية فى صناعات الأسمنت والسيراميك والورق.

وتقوم الهيئة حاليا بعمل دراسة كاملة للطفلة بشكل عام والطفله البنتونية ومعادن الطين بشكل خاص فى مصر لعمل مشروع كامل للاستغلال الامثل لها.