التليجراف: تعتيم إعلامى على أخبار الجريمة فى روسيا أثناء كأس العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الشرطة الروسية تلقت أمرا بعدم نشر أى معلومات عن الجرائم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم مع محاولة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين رسم صورة لروسيا كمنطقة خالية من التجاوزات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ظل مخاوف من هجوم إرهابى مثل التفجير الدموى الذى وقع فى سان بطرسبرج العام الماضى، قامت موسكو بنشر قاذفات الصواريخ ومضادات الدرون لمكافحة التجسس فى الملاعب. وقام رجال الشرطة بدوريات فى المدن المستضيفة للمباريات، وتركوا مدنهم الأصلية التى تشكو من النقص.

ورأت الصحيفة أن التعتيم الإعلامى يقوض جهود جعل المشروع القومى المرموق يمثل نجاحا بعدما أخبر بوتين الشرطة فى فبراير أن صورة البلاد تعتمد على دقة عملهم.

وأشارت التليجراف إلى وثيقة أطلعت عليها، يأمر فيها عقيد فى المقاطعة الفيدرالية الوسطى مرؤوسيه بالتوقف عن نشر معلومات فى وسائل الإعلام عن عمليات التحقيقات والإجراءات الوقائية فى الفترة بين الخامس من يونيو وحتى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وقال أيضا إن الشرطة ينبغى أن تراقب السوشيال ميديا لالتقاط المعلومات السلبية عن أنشطة أعضاء وقيادة وزارة الداخلية.

وأشار موقع "ميديا زون"، إلى أن أقسام الشرطة فى مناطق روسيا البالغ عددهم 85 لم تنشر أى أخبار عن القبض على مجرمين أو حل جرائم منذ السادس من يونيو.