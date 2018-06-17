البترول: نتحمل دعم 75 قرشا للتر البنزين 95

كتب أحمد أبو حجر

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول ، أن الدولة تتحمل نحو نصف مليار جنيه لدعم بنزين 95 ، حيث تبلغ قيمة دعم اللتر الواحد من بنزين 95 تصل ل 75 قرشا.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪..

‪- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3