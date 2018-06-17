البترول تشن حملات تفتيش على محطات الوقود للتأكد من انتظام ضخ المنتجات

كتب أحمد أبو حجر

شنت وزارة البترول بالتعاون مع عدد من الأجهزة الرقابية على رأسها مباحث التموين حملات مكثفة على محطات الوقود بالقاهرة والمحافظات للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات، بحسب ما قاله مصدر بقطاع البترول.

وبحسب المصدر، فإن هذه الحملات تأتى كإجراء طبيعى فى أعقاب قرار رفع أسعار الوقود للتأكد من انتظام معدلات ضخ الوقود، وعمليات البيع ، والقضاء على أى محاولات من جانب التجار وأصحاب محطات تموين السيارات لاستغلال المواطنين، والبيع بالأسعار الجبرية المعلنة.

وأضاف أن وزارة البترول تتابع من خلال غرفة العمليات التابعة لها للتأكد من انتظام عمليات نقل الوقود من مستودعات الشحن لمحطات التموين، والتأكد من وجود مخزون آمن من الوقود، فى ظل الطلب المتنامى فى أوقات العيد التى يكثر فيها السفر إلى المصايف.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن تخصيصها 3 أرقام ساخنة لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من المواطنين تتعلق بضخ الوقود والمنتجات البترولية، وذلك على الخط الساخن 19816 لغرفة عمليات هيئة البترول ورقم 19096 لغرفة عمليات بتروجاس، ورقم 19492 لشركة بوتاجاسكو‪.

من جانبه، أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، على انتظام معدلات ضخ الوقود لمواجهة الطلب المتزايد فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى توافر مخزون احتياطى آمن من المشتقات البترولية يكفى لتلبية أى احتياجات إضافية للسوق المحلية، خلال فترة العيد والإجازات‪.

ولفت عبد العزيز إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالهيئة العامة للبترول على مدار الـ24 ساعة والتنسيق مع غرف المتابعة بشركات تسويق الوقود فى شركات مصر للبترول، والتعاون للبترول، والنيل للبترول، بالإضافة إلى شركة السهام البترولية.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر، أما الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.