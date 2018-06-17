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الاحتلال يعتقل أكثر من 20 عنصرا من حماس فى الضفة الغربية

الأحد، 17 يونيو 2018 07:31 م
الاحتلال يعتقل أكثر من 20 عنصرا من حماس فى الضفة الغربية قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ف ب)
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أعلن جهاز الأمن الداخلى للاحتلال الإسرائيلى (شين بيت)، اليوم الأحد، فى بيان اعتقال أكثر من عشرين عنصرا فى حركة حماس فى شمال الضفة الغربية المحتلة، كانوا يعدون لهجمات على أهداف إسرائيلية.

وأورد البيان أن هؤلاء ينتمون إلى خلية نشطت بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018 حين تم تفكيكها، لافتا إلى أن معظمهم يتحدرون من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال غى روسو الضابط فى جيش الاحتلال، الذى شارك فى العملية للصحفيين: "اعتقلنا اشخاصا وضبطنا متفجرات كانت ستستخدم ضد أهداف اسرائيلية".

وأضاف: "عثرنا خصوصا على قنبلة، جاهزة للاستخدام داخل منزل فى قرية فلسطينية قريبة من نابلس".

وقال مسؤول كبير فى الشين بيت إن "هذه الاعتقالات تثبت مجددا نية حماس وجهودها لإقامة بنى تحتية إرهابية بهدف ارتكاب اعتداءات فى إسرائيل، لقد تجنبنا اعتداءات خطيرة، ما اتاح إنقاذ أرواح".

 

 

       

 


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