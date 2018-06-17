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الإمارات ترحب بجهود المبعوث الأممى لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة

الأحد، 17 يونيو 2018 08:05 ص
الإمارات ترحب بجهود المبعوث الأممى لليمن لإقناع الحوثيين بتسليم الحديدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش
أ ش أ
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أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، عن ترحيب بلاده بجهود المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية .

وقال قرقاش - فى سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - " إن الإمارات والتحالف يقدرون التصميم الدؤوب لمبعوث الأمم المتحدة لإقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول فى مناقشات سياسية ذات مغزى" ، مؤكداً تشجيع جهود المبعوث الأممى لتسهيل تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة الشرعية.

وأضاف أن أهالى الحديدة يرغبون فى أن يتحرروا، مشيراً إلى أن التحالف سيستمر فى تجهيزاته العسكرية والإنسانية لتحقيق ذلك الهدف الملح.


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