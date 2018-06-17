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الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص 597 مقبرة بمدينة 6 أكتوبر أول يوليو

الأحد، 17 يونيو 2018 11:20 ص
الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص 597 مقبرة بمدينة 6 أكتوبر أول يوليو مقابر - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم يوم الأحد الأول من يوليو المقبل، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص المقابر، للمتقدمين لحجز 597 مقبرة جاهزة، بمدينة 6 أكتوبر.
 
وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، فى بيان،: على العملاء الحضور ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً فى التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً للبدء فى إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد بحضور القرعة العلنية، مؤكداً أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول فى هذه القرعة.
 
 

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