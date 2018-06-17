ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير انتحارى فى شرق أفغانستان إلى 14 قتيلا

أسفر تفجير انتحارى فى شرق أفغانستان، اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 45، بحسب ما أفاد مسؤول، فى ثانى هجوم تشهده المنطقة خلال يومين فى ظل هدنة غير مسبوقة بين الحكومة وطالبان.

ووقع التفجير خارج مكتب محافظ ولاية ننغرهار فى عاصمتها جلال أباد، وفق المتحدث باسمه عطاء الله خوجياني. ويقع المكتب قرب مبنى القنصلية الهندية.

وقال خوجيانى إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 45 بجروح. وأكد مصدر أمنى افغانى وقوع التفجير لكنه تحدث عن مقتل عشرة أشخاص، ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفاد خوجيانى أن انتحاريا مترجلا استهدف عناصر من طالبان وشخصيات محلية بارزة ومدنيين اثناء مغادرتهم مجمع مقر المحافظ حيث كانوا يحضرون مناسبة خاصة بعيد الفطر.

ويوم السبت، أسفر هجوم انتحارى استهدف تجمعا لعناصر طالبان وقوات الأمن ومدنيين فى إحدى مناطق الولاية ذاتها عن مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة 65 بجروح، بحسب ما قال مدير الصحة فى ننغرهار نجيب الله كاماوال لوكالة فرانس برس. وأعلن جناح تنظيم الدولة الإسلامية فى افغانستان مسؤوليته عن اعتداء السبت.