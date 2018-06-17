إنقاذ طفل من الغرق والبحث عن طفلة آخرى سقطا فى النيل شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، في إنقاذ طفل من الغرق بقرية العشي شمال المدينة، وجاري البحث عن طفلة آخري جرفتها المياة بالمنطقة، وذلك خلال اللهو في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بسقوط طفلين في مياة النيل خلال اللهو بقرية العشي شمال المدينة، فانتقل فريق الإنقاذ النهري وتم إنقاذ طفل يدعي "يوسف.ع" 5 سنوات، وجاري البحث عن طفلة تدعي "زهرة.م" 4 سنوات، عقب جرفها من التيار الشديد بالمنطقة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.