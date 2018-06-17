إطلاق صاروخ روسى يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "بليسيتسك" العسكرية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إطلاق الصاروخ الناقل "سويوز – 2. 1ب" من قاعدة بليسيتسك، محملا بالقمر الاصطناعى "جلوناس - ام" الملاحى.

وأشار بيان الوزارة - الذى نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أن وحدة التسريع "فريجات" أوصلت القمر الاصطناعى "جلوناس-إم" إلى المدار المحدد.

وجاء فى البيان "إن الصاروخ الناقل من المستوى المتوسط "سويوز – 2. 1ب"، الذى انطلق فى 17 يونيو، فى الساعة 00 و46 دقيقة بتوقيت موسكو، من قاعدة بليسيتسك، أوصل فى الوقت المعين بنجاح القمر الاصطناعى الملاحى "جلوناس - إم" إلى المدار المحدد" .