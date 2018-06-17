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إطلاق صاروخ روسى يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "بليسيتسك" العسكرية

الأحد، 17 يونيو 2018 08:47 ص
إطلاق صاروخ روسى يحمل قمرا صناعيا من قاعدة "بليسيتسك" العسكرية صاروخ روسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إطلاق الصاروخ الناقل "سويوز – 2. 1ب" من قاعدة بليسيتسك، محملا بالقمر الاصطناعى "جلوناس - ام" الملاحى.

وأشار بيان الوزارة - الذى نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أن وحدة التسريع "فريجات" أوصلت القمر الاصطناعى "جلوناس-إم" إلى المدار المحدد.

وجاء فى البيان "إن الصاروخ الناقل من المستوى المتوسط "سويوز – 2. 1ب"، الذى انطلق فى 17 يونيو، فى الساعة 00 و46 دقيقة بتوقيت موسكو، من قاعدة بليسيتسك، أوصل فى الوقت المعين بنجاح القمر الاصطناعى الملاحى "جلوناس - إم" إلى المدار المحدد" .

 


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