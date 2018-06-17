إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، من أسرة واحدة، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبلى كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى.

هرعت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام وهم "سيد محمد عبده" ، 5 سنوات، اشتباه كسر بعضمة التركوه، " نفيسة عبد الحليم سليمان"، 60 سنة، ربة منزل، نزيف داخلى بالبطن، "عبده عثمان حمدون"، 65سنة، جرح قطعى بالجبهه طوله15 سم، "أيه حاتم صابر"، 15 سنة، طالبة، اشتباه كسر بالحوض، "محمود عبده عثمان" ، 32 سنة، جروح وكدمات وسجحات بالحسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة.

كما استقبل المستشفى "محمد سيد مهران" 21 سنة، كسر بالفك السلفى، "عبدالرحمن محمد عبده"، 15 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ومقيمان بحلوان.

تم تقديم الإسعافات الأولية واجراء الفحوصات الاولية اللازمة داخل قسم الاستقبال، وتحرر مخضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.