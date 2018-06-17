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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

الأحد، 17 يونيو 2018 06:49 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح حادث
مطروح - حسن مشالى
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استقبل مستشفى الضبعة المركزى، 5 مصابين من أسرة واحدة، من محافظة القاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 140 على طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطاق مركز ومدينة الضبعة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة للعلاج، وهم "أحمد فكرى أحمد" 40 سنة" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والرأس، وشيرين أحمد إبراهيم" 38 سنة" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة"، وأبنائهم الثلاثة، "مريم" 8 سنوات" مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والقدم، وندى" 4 سنوات" تعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة "13 سنة" مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

 


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