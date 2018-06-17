إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة لخلافات الجيرة بأرضهم الزراعية بالدلنجات بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح واشتباه ما بعد الارتجاج فى مشاجرة لخلافات الجيرة على أرض زراعية بقرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول كل من "طرف أول" سعيد ع ا 33 سنة فلاح مصاب بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وشقيقه سعدالله 32 سنة عامل مصاب بجروح وكدمات و"طرف ثانى" رجب س أ 31 سنة فلاح وشقيقه محمد 30 سنة فلاح مصابان بجروح وكدمات وجميعهم أولاد عمومه ومقيمين قرية زهور الأمراء بدائرة المركز.

بسؤال طرفى المشاجرة قرروا بقيامهم بالتعدى على بعضهم بالضرب "بالعصى" وإحداث الإصابات المشار إليها لخلافات بينهم بسبب الجيرة وتحرر المحضر اللازم المركز.