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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

الأحد، 17 يونيو 2018 09:35 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى
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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى، بدائرة محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى.

وهرعت سيارتى إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام وهم "عبدالرازق ضاحى عبد الرازق" 56 سنة، "عبد الحليم خليل إبراهيم" 65 سنة، "بتعه ضاحى عبد الرازق" 50سنة، "عماد عبد الحليم خليل"، 32 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية.

تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الأولية اللازمة داخل قسم الاستقبال، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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