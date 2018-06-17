إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجوار بأخميم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بناحية قرية الأحايوة دائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 بطلقات بسبب خلافات الجوار.

وقد تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث، وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الأحايوه شرق، بين طرف أول "البدرى أمين. ا" 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق، مصابا بطلق نارى بالصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، و3 آخرين غير مصابين.

وبين طرف ثانى "فهمى . ع" 27 سنة عامل مصابا بطلق نارى بالظهر و"خلود . ع" 27 سنة ربة منزل مصابة بطلق نارى بالقدم اليمنى، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام و"عبد الرحيم. ا" 53 سنة فلاح غير مصاب، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى من الطرف الأول بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام، وبحوزة الأخير من الطرف الثانى، وفرد روسى محلى الصنع.

وبسؤالهما اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى على بعضهما البعض وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم، وإحداث إصابتهم المنوه عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2465 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.