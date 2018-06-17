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الأحد، 17 يونيو 2018 04:40 م
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أهالى السويس يعثرون على جثة غريق فى شاطئ الخور

الأحد، 17 يونيو 2018 03:25 م
أهالى السويس يعثرون على جثة غريق فى شاطئ الخور غريق
السويس- سيد نون
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عثر المواطنين بمحافظة السويس، على شخص غريق بشاطئ الخور بكورنيش السويس القديم.

ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس، وانتقل إلى موقع العثور على جثة الغريق، القيادات الأمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة السويس بعثور المواطنين على شخص متوفى بشاطئ منطقة الخور.

وقامت قوات أمن السويس ورجال الإسعاف بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام وجارى التحقيق والوصول إلى البيانات الشخصية للمتوفى.

 

الغريق في المياه
الغريق فى المياه

 


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