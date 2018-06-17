أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاه بالطريق الصحراوى

أسيوط- محمود عجمى

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية ملقاة بقطعة أرض على الطريق الصحراوى الغربى بمركز الغنايم.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بوجود جثة ملقاه على جانب الطريق الصحراوى الغربى.

على الفور، انتقلت وحدة مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزى بالغنايم؛ وتبين من التحريات الأولية وجود شبه جنائية عليها، ولا يوجد أى أوراق بحوزة الجثة، وجارٍ تحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الواقعة.