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أسعار النفط اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار خام برنت

الأحد، 17 يونيو 2018 08:02 م
أسعار النفط اليوم الأحد 17-6-2018 واستقرار خام برنت اوبك - صورة ارشيفية
كتب – أحمد أبو حجر
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استقرت أسعار النفط اليوم الأحد 17-6-2018 بعد تراجعها بأكثر من دولارين، أول أمس الجمعة، بعد أن أشار اثنان من أكبر منتجى الخام فى العالم إلى أنهما قد يزيدان الإنتاج فى اجتماع أوبك الأسبوع القادم، بينما تتعرض الصادرات الأميركية لتهديد من رسوم جمركية صينية على النفط الخام والمنتجات المكررة.

 

السعودية وروسيا يرفعان الإنتاج
 

وزادت السعودية وروسيا بالفعل انتاجهما من الخام بشكل طفيف وأشارتا إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج فى ذلك الاجتماع.

وأنهت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.50 دولار، أو 3.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل.

 

وتراجعت عقود خام القياس الأميركى غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار، أو 2.74 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.06 دولار للبرميل.

 

وفى التعاملات اللاحقة على التسوية واصل الخام الأميركى التراجع ليهبط 2.25 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 64.64 دولار للبرميل.

 

وينهى برنت الأسبوع على خسائر تزيد عن 4 بالمئة بينما تراجع الخام الأميركى 1.7 بالمئة.

 

رسوم صينية ضد أمريكا
 

وبعد انتهاء جلسة التداول الرسمية فى سوق النفط، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 50 ملياردولار، ردا على سلسلة رسوم أعلنها الرئيس الأميركى دونالد ترامب فى وقت سابق اليوم.

وتفاجأ بعض المستثمرين لأن قائمة المنتجات الأميركية المستهدفة التى أعلنتها الصين تشمل النفط الخام ومنتجات أخرى للطاقة ستطبق عليها الرسوم الجمركية فى موعد لاحق.

 

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، صدرت الولايات المتحدة فى المتوسط 363 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين، وهى إلى جانب كندا، أكبر مشتر للخام الأميركي.

 


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