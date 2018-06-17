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أسعار الذهب اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر

الأحد، 17 يونيو 2018 12:33 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأحد 17-6-2018 بعد تراجع أمس بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 642 جنيها للجرام حتى الآن، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 : 642 جنيها

عيار 18: 550 جنيها

 عيار 24: 734 جنيها

الجنيه الذهب :5136 جنيها

الأوقية: 1280 دولارا.

 

وتراجعت أسعار أوقية الذهب عالميا منذ أمس بما قيمته 18 دولارا، ولم يستجب السوق فى مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وكذلك بسبب إجازة اغلب محلات الصاغة.

 

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.


أسعار الذهب

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

 


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