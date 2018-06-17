أسعار الذهب اليوم الأحد 17-6-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأحد 17-6-2018 بعد تراجع أمس بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 642 جنيها للجرام حتى الآن، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 : 642 جنيها

عيار 18: 550 جنيها

عيار 24: 734 جنيها

الجنيه الذهب :5136 جنيها

الأوقية: 1280 دولارا.

وتراجعت أسعار أوقية الذهب عالميا منذ أمس بما قيمته 18 دولارا، ولم يستجب السوق فى مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وكذلك بسبب إجازة اغلب محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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أسعار الذهب

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