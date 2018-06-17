أستراليا تتهم مواطنا بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية

أ ف ب

يواجه مواطن أسترالى، مُنع من السفر إلى بنجلادش بعد تفتيش أمتعته، اتهامات بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وفق ما أعلنت الشرطة الأسترالية الأحد.

ومُنع نوروز أمين (26 عاما) من السفر إلى بنجلادش فى فبراير 2016 بعدما عثر مسؤولون فى مطار سيدنى على مواد فى أجهزة إلكترونية كانت بحوزته "تشير إلى دعمه للفكر المتطرف"، وفقا للشرطة الفدرالية الأسترالية.

واعتقلته عناصر مكافحة الإرهاب فى ضواحي سيدني السبت بعد عملية تحقيق "طويلة" و"معقدة".

ووجهت إليه ثلاثة اتهامات بينها التحضير لدخول دول أجنبية بهدف الانخراط فى أنشطة عدائية والقيام بأعمال من شأنها التجهيز لأفعال إرهابية.

وينطوى اتهامان على عقوبات حدها الأقصى السجن مدى الحياة.

وسيمثل أمين أمام المحكمة مجددا في أغسطس.