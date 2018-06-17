أحمد الجارالله: 30 يونيو أنقذت العالم العربى من الإخوان وصححت أوضاع مغلوطة

كتب كامل كامل

تزامنا مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو، قال الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية: "الشعب المصرى وجيشه العظيم أنقذوا العالم العربى كله بـ"ثورة 30 يونيو" التى أطاحت بجماعة الإخوان من الحكم، ولم ينقذوا مصر فقط بل العرب جميعا".

وأضاف "الجار الله"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "رُب ضارة نافعة، فصعود الإخوان للحكم خلال عام 2012، عرف خلالها الشعب المصرى أكاذيب الإخوان وأنهم أناس منتفعين وليسوا أهلا للحكم، فثورة 30 يونيو التى هى أول ثورة فى التأريخ بهذا الحشد العظيم الذى قُدر بحوالى من 30 إلى 40 مليون مواطن، وقد التحم الجيش مع متطلبات الشعب، وأيضا الإجراءات التى جاءت بعد هذه الثورة صبت فى صالح الشعب المصرى، بل ولصالح العالم العربى كله، حيث أنها تسببت فى تراجع نفوذ الإخوان فى السعودية والكويت والإمارات، إلى جانب أن مصر استعادت عافيتها الاقتصادية وهذا ملاحظ من التطورات وعلاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب العرب".

وتابع رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية:" لا شك أن 30 يونيو ثورة عظيمة، وأنها مقدرة ومثمنة من دول مجلس التعاون الخليجى والعالم العربى المحيط" مضيفًا:" من المفترض أن تكون ذكرى ثورة 30 يونيو محل حفاوة واحتفال ليس من مصر فقط، بل من العالم العربى كله الذى استفاد من هذه الثورة التى كشفت شر جماعة الإخوان".

وقال الكاتب الكويتى أحمد الجار الله :" الإخوان أرادوا أن يقلبوا الأوضاع السياسية والاقتصادية فى العالم العربى الذى انخدع بأكاذيبهم وباطروحاتهم وقد أنشكفوا للجميع ".

ووجه الجار الله، الشكر للشعب المصرى على لقيامه بثورة 30 يونيو، قائلا :" شكرا لشعب مصر الذى ثار ضد هذه الجماعة" مضيفًا:" ثورة 30 يونيو صححت أوضاع مغلوطة فى العالم العربى وليس فى مصر فقط، هى ثورة مقدرة ومثمنة من دول العرب".