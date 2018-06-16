7 مهن لا تعرف إجازة العيد.. أبرزهم رجال الأمن والصحفيين والأطباء

كتب أحمد حسنى

ينتظر الجميع إجازات الأعياد للحصول على الراحة الموسمية من الأعمال، وعلى الرغم من أنها أعياد إسلامية، ينتظر المسحيين والمسلمين سويا هذه الأعياد من أجل الحصول على الإجازات الرسمية.

وبالرغم من أن هذه الإجازات رسمية من الدولة، إلا أن هناك بعض الوظائف يحرم أصحابها من التمتع بالإجازات بالأعياد، ويبرز "اليوم السابع" 7 مهن لا تعرف معنى للأجازات فى الأعياد..

1_ " الصحفى".. مهنة الصحافة عموما تعتمد على نقل وتغطية الأحداث بمختلف أنواعها وفى أى توقيت، فالصحافة مهنة لا تقبل الانقطاع، وخصوصًا بعد ظهور الصحافة الإلكترونية التي تعتمد على السرعة والضخ المستمر للأخبار، فضلًا عن تغطية الأعياد والمناسابات وأماكن الاحتفالات، والصلوات وغيرها.

2_ "رجال الأمن".. رجل حفظ الأمن سواء كان فى الجيش أو الشرطة، كونها مهنة فى الأساس تتلخص فى توفير الأمن والأمان، وحماية المواطنين، وتعتبر الأعياد عملا إضافيا على رجال الأمن، فتعزز قوات الأمن بالشوارع لتوفير الأمن وحماية المواطنين أثناء الاحتفالات، كما يزداد تأمين حدود البلاد من رجال الجيش.

3_ " رجال المطافىء".. يستعد رجال المطافىء لحدوث أى أمر غير طبيعى، أو إندلاع حرائق، لينطلقوا للسيطرة على الأماكن التى تحدث بها الحوادث، فيظلوا على استعداد تام خلال أيام العيد.

4_"الأطباء".. الطبيب من المهن أيضا التى لا تعرف الراحة، فيتعلق عمل الطبيب بالمرض الذى قد يأتى فى اى وقت سواء كان عيد أو غيره، وتعتبر الأعياد من أكثر الأوقات التى تستقبل فيها المستشفيات حالات التسمم وغيرها.

5 - "عمال النظافة".. من الصعب الاستغناء عنهم في أيام الأعياد، وذلك لزيادة الإقبال على الأماكن العامة، وما يتركوه من مخلفات ورائهم، فوجودهم إلزامي لتنظيف هذه الأماكن.

6_ "السائقين".. الأعياد بالنسبة للسائقين هى موسما جيد للغاية، فسائقو الأتوبيسات والمترو وغيره لا غنى عنهم فى الأعياد لنقل المواطنين من وإلى الحدائق وأماكن الاحتفالات.

7_ "مصففو الشعر" .. إجازات العيد بالنسبة لمصففو الشعر هى موسم، فيقبل كلا من الرجال والسيدات على مصفوو الشعر الخاص بكل منهما، من أجل الاستعداد للعيد، فيظل بعض المصففين فى عملهم حتى انتهاء أول أيام العيد ومن الممكن ان يمتد على أكثر من ذلك.