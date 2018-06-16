وزير الطيران الجديد يجرى جولة تفقدية فى مطار القاهرة الدولى

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تفقد وزير الطيران الجديد الفريق يونس المصرى، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى لمتابعة إنهاء إجراءات الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار، واستمع لشرح كامل من قيادات المطار عن الخدمات التى يتم تقديمها للركاب فى مختلف مراحل السفر.

كما قام وزير الطيران بجولة داخل أرض المهبط، تفقد خلالها هناجر الصيانة والممرات وخطوط الإمداد والتموين للطائرات وشركات الخدمات التى تعمل على أرض المهبط، واستمع لشرح كامل من المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة الميناء عن الإجراءات التى يتم تنفيذها داخل أرض المهبط.