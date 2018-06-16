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السبت، 16 يونيو 2018 11:38 ص
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وزير الطيران الجديد يجرى جولة تفقدية فى مطار القاهرة الدولى

السبت، 16 يونيو 2018 11:15 ص
وزير الطيران الجديد يجرى جولة تفقدية فى مطار القاهرة الدولى وزير الطيران الفريق يونس المصرى
أ ش أ
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تفقد وزير الطيران الجديد الفريق يونس المصرى، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولى لمتابعة إنهاء إجراءات الركاب داخل صالات السفر والوصول بالمطار، واستمع لشرح كامل من قيادات المطار عن الخدمات التى يتم تقديمها للركاب فى مختلف مراحل السفر.

كما قام وزير الطيران بجولة داخل أرض المهبط، تفقد خلالها هناجر الصيانة والممرات وخطوط الإمداد والتموين للطائرات وشركات الخدمات التى تعمل على أرض المهبط، واستمع لشرح كامل من المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة الميناء عن الإجراءات التى يتم تنفيذها داخل أرض المهبط.

 

 


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