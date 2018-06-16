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وزير التموين: حملات مكثفة على المخابز والأسواق خلال أيام العيد

السبت، 16 يونيو 2018 04:00 ص
وزير التموين: حملات مكثفة على المخابز والأسواق خلال أيام العيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز طوال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من توافر السلع والخبز للمواطنين وتحرير محاضر للمخالفين.
 
وأضاف الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة حريصة على توفير كل السلع والمنتجات للمواطنين، إضافة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن كمخزون استراتيجى يكفى لعدة أشهر، كما أن منافذ المجمعات الاستهلاكية تطرح السلع بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الأخرى.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتوفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، كما كانت قبل شهر رمضان، وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى توفير الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

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وزير التموين

المصيلحى

المخابز والأسواق

العيد




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