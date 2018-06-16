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وزير البترول: 517 مليار جنيه إجمالى دعم الوقود خلال 5 سنوات

السبت، 16 يونيو 2018 09:56 ص
وزير البترول: 517 مليار جنيه إجمالى دعم الوقود خلال 5 سنوات الوقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.

وقال فى تصريحات صحفية، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم.

وتابع أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وكانت الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة

التجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين

5.50 جنيه للتر

- السولار

5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.


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