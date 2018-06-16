وزير البترول الأسبق: متوسط تكلفة سعر الوقود البترولى تصل لـ10 جنيهات للتر

كتب أحمد أبو حجر

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار الوقود تستهدف الوصول إلى سعر التكلفة فقط، وليس الأسعار العالمية أو تحقيق مكاسب، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة سعر اللتر من الوقود البترولى البنزين – السولار المازوت أو غيرها من المنتجات البترولية تصل إلى 10 جنيهات للتر .

وأضاف وزير البترول الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم ترشيد الدعم المخصص للطاقة بشقيها الوقود والكهرباء سيلتهم أجزاء كبيرة من مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى استيراد مصر ثلث احتياجاتها من الوقود من الخارج، قائلا: "الثلث المستورد يساوى فى قيمته الثلثين المنتجين محليا وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة".

وأوضح أنه بالإضافة إلى تحريك أسعار الوقود يجب ان يكون هناك اتجاها موازيا وهو ترشيد الاستهلاك، موضحا أن هذا الترشيد من خلال استخدام بدائل الوقود مثل السيارات الكهربائية.

وعن الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود، أكد أنه لن يكون هناك وفرا من وراء هذه الزيادة طالما زادات أنماط الاستهلاك دون وجود ترشيد، مشددا على ضرورة تفعيل كروت الوقود الذكية لتحديد فئات المستهلكين.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.