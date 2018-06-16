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وزارة الدفاع الأوكرانية توثق 11 حالة قصف استهدفت مواقعها فى دونباس

السبت، 16 يونيو 2018 01:43 م
وزارة الدفاع الأوكرانية توثق 11 حالة قصف استهدفت مواقعها فى دونباس القوات الأوكرانية - أرشيفية
أ ش أ
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وثقت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، 11 حالة قصف لمواقع العسكريين الأوكرانيين فى دونباس، أمس الجمعة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر موتوزانيك - خلال مؤتمر صحفى اليوم أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "بدءًا من منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة صباحًا تعرضت مواقعنا للقصف 11 مرة"، مؤكدا عدم وقوع إصابات فى صفوف الجنود.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة الأخيرة، بلغ عدد ضحايا هذا النزاع أكثر من عشرة آلاف مدنى.

 

 


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