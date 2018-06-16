ننشر تفاصيل أسعار الميكروباصات والتاكسى وأتوبيسات النقل بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ينشر "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة لزيادة تعريفة الركوب وأسعار كافة المواصلات العامة، المتمثلة فى اتوبيسات النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعى، والمينى باص، وسيارات التاكسى البيضاء، وسيارات الأجرة والسرفيس، على مستوى محافظة القاهرة.

أتوبيسات النقل العام..

تقرر زيادة تعريفة الركوب الخاصة باتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وتم تحديد التعريفة 3 جنيهات لكل 30 كيلو فأقل، والخاصة بـ 273 خطا، و4 جنيهات لكل 31 كيلو وحتى 40 كيلو، والخاصة بـ 44 خطا، و5 جنيهات لكل 41 كيلو حتى 60 كيلو والخاصة بـ 27 خطا.

سيارات التاكسى الأبيض

كما تقرر تعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة البيضاء لتصبح 6 جنيهات لفتح العداد ويشمل 1 كيلو، و250 قرشا لكل 1 كيلو متر، و16 جنيه لساعة الانتظار وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.

أتوبيسات ومينى باص النقل الجماعى

وتقرر تعديل عريفة شركات النقل الجماعى للركاب، حيث تبلغ عدد الشركات العاملة 17 شركة، يعمل بها 1200 مينى باص، وتم زيادة تعريفة المينى باص العادى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، وزيادة مينى باص مزود "واى فاى" من 3.5 إلى 4.25 جنيه، وزيادة مينى باص مدن جديدة من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات، وزيادة مينى باص مميز "مكيف واى فاى" من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

سيارات الأجرة والسرفيس

كما تقرر زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، وتقرر زيادة أسعار تعريفة الركوب لخطوط مركبات السرفيس لتشمل كالآتى..

عزبة خير الله – بحيرة عين الصيرة – السيدة عائشة من 175 إلى 225 قرشا

السيدة عائشة – الملك الصالح – الجيزة من 175 إلى 225 قرشا

السيدة عائشة – البساتين – مزرعة البط من 175 إلى 225 قرشا

السيدة عائشة – النافورة – المقطم من 225 إلى 275 قرشا

السيدة عائشة – كارفور – القطامية من 350 إلى 425 قرشا

السيدة عائشة – البساتين – السيما من 175 إلى 225 قرشا

السيدة عائشة – القاهرة الجديدة من 500 إلى 600 قرش

السيدة زينب – القصر العينى – الجيزة من 175 إلى 225 قرشا

أحمد حلمى – الشيخ رمضان – البنزينة من 225 إلى 275 قرشا

أحمد حلمى – الشيخ رمضان – المؤسسة من 225 إلى 275 قرشا

أحمد حلمى – عبود – المصانع من 225 إلى 275 قرشا

أحمد حلمى – عبود – مسطرد 200 إلى 250 قرشا

أحمد حلمى – كوبرى عرابى – بيجام من 225 إلى 275 قرشا

المظلات – الشيخ رمضان – احمد حلمى من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – غمرة – الحي السابع من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – رمسيس – العباسية من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – كوبرى روض الفرج – الوحدة من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – كوبرى روض الفرج – إمبابة من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – ميدان السواح – روكسي من 200 إلى 250 قرشا

المظلات – المؤسسة – أبو الغيط من 175 إلى 225 قرشا

المظلات – كوبرى الحادثة – القناطر الخيرية من 200 إلى 250 قرشا

المظلات – الكهرباء "المستعمرة" – الوايلى من 150 إلى 200 قرش

دوران شبرا – العباسية – الحى السابع من 350 إلى 425 قرشا

دوران شبرا – جامعة القاهرة "طريق كوبرى قصر النيل" – الهرم من 350 إلى 425 قرشا

دوران شبرا – جامعة القاهرة "طريق روض الفرج" – الهرم من 350 إلى 425 قرشا

روض الفرج – المرج "الطريق الدائرى" – سوق العبور من 400 إلى 475 قرشا

الزاوية الحمراء – حدائق القبة – العباسية من 175 إلى 225 قرشا

الزواية الحمراء – أعلى كوبرى غمرة – عتبة من 175 إلى 225 قرشا

المساكن الاقتصادية – حلوان من 150 إلى 200 قرش

البراوى – حلوان من 175 إلى 225 قرشا

عزبة الوالدة – حلوان من 150 إلى 200 قرش

المعدية – المعصرة من 150 إلى 200 قرش

حدائق حلوان – مساكن الهدى من 175 إلى 225 قرشا

حلوان – اطفيح من 575 إلى 725 قرشا

حلوان – البرميل من 675 إلى 825 قرشا

حلوان – الهرم من 475 إلى 575 قرشا

المعادى – عبد المنعم رياض – احمد حلمى من 350 إلى 425 قرشا

المعادى – مدينة البعوث "طريق الاوتوستراد" – احمد حلمى من 350 إلى 425 قرشا

المعادى – فم الخليج "كورنيش النيل" – عبد المنعم رياض من 300 إلى 375 قرشا

المعادى – كارفور – القطامية من 300 إلى 375 قرشا

المعادى – مكتبة سوزان مبارك – صقر قريش من 175 إلى 225 قرشا

فايدة كامل – موقف عرب المعادى – صقر قريش من 175 إلى 225 قرشا

دار السلام – السيدة زينب – احمد ماهر "دائرى" من 225 إلى 275 قرشا

دار السلام – الملك الصالح – الجيزة من 225 إلى 275 قرشا

دار السلام – فم الخليج – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا

دار السلام – فايدة كامل من 150 إلى 200 قرش

المطبعة – الملك الصالح – الجيزة من 225 إلى 275 قرشا

المطبعة – فم الخليج – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا

المطبعة – السيدة زينب – احمد ماهر "دائرى" من 225 إلى 275 قرشا

البساتين – السيدة عائشة – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا

البساتين – عرب المعادى – المعادى من 175 إلى 225 قرشا

البساتين – السيدة عائشة – العتبة من 225 إلى 275 قرشا

البساتين – العتبة – احمد حلمى من 225 إلى 275 قرشا

البساتين – السيدة عائشة – القلعة من 175 إلى 225 قرشا

بئر أم سلطان – السيدة عائشة – العتبة من 225 إلى 275 قرشا

بئر أم سلطان – بحيرة عين الصيرة – السيدة عائشة من 175 إلى 225 قرشا

عزبة خير الله – بحيرة عين الصيرة – القلعة من 175 إلى 225 قرشا

المعادى – زهراء المعادى من 175 إلى 225 قرشا

المعادى – الهرم من 275 إلى 450 قرشا

المعادى – فايدة كامل من 150 إلى 200 قرش

السبتية – اول طريق مصر اسكندرية الصحراوى – 6 أكتوبر "المحور" من 475 إلى 575 قرشا

السبتية – ميدان الرماية – 6 أكتوبر "فيصل" من 475 إلى 575 قرشا

السبتية – ميدان الرماية – 6 اكتوبر "الهرم" من 475 إلى 575 قرشا

السبتية – جامعة القاهرة – فيصل من 225 إلى 275 قرشا

السبتية_ جامعة القاهرة_ الهرم _ من 225 إلى 275 قرشا

السبتية _ ميدان سفنكس _ بولاق _ من 175 إلى 225 قرشا

السبتية _ الأوبرا _ الجيزة _ 225 إلى 275 قرشا

السبتية _ قسم إمبابة _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا

السبتية _ محطة المياه _ الوراق _ من 175 إلى 225 قرشا

السبتية _ قسم إمبابة _ البصراوى _ من 175 إلى 225 قرشا

السبتية _ قسم إمبابة _ الوحدة _ من 175 _ 225 قرشا

السبتية _ قسم إمبابة _ الكيتك ات _ من 175 إلى 225 قرشا

عبد المنعم رياض _ كوبرى شبرا العلوى _ المؤسسة _ من 175 _ إلى 225 قرشا

عبد المنعم رياض _ كوبرى الحدثة _ القناطر الخيرية _ من 350 إلى 425 قرشا

عبد المنعم رياض _ الكيتك ات _ إمبابة _ 175 إلى 225 قرشا

عبد المنعم رياض _ جامعة القاهرة _ فيصل _ من 300 إلى 375 قرشا

عبد المنعم رياض _ أول طريق مصر اسكندرية الصحراوى _ 6 أكتوبر (المحور) _ من 475 إلى 575 قرشا

عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (الهرم) _ من 475 إلى 575 قرشا

عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (فيصل) _ من 475 إلى 575 قرشا

عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (الهرم) _ من 475 إلى 575 قرشا

عبد المنعم رياض _ جيزة _ الهرم _ من 300 إلى 375 قرشا

باب الشعرية _ مزلقان الدويقة _ الدويقة _ من 175 إلى 225 قرشا

باب الشعرية _ الفردوس _ منشأة ناصر _ من 175 إلى 225 قرشا

الدويقة _ ميدان الجيش _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا

التجنيد _ أكوا بارك _ العاشر من رمضان _ 525 إلى 650 قرشا

السبع عمارات _ ألماظة _ الكيلو 4.5 _ من 175 إلى 255 قرشا

السبع عمارات _ منشية ناصر _ السيدة عائشة _ من 300 إلى 375 قرشا

المطرية _ كلية البنات _ الطيران _ من 225 إلى 275 قرشا

المطرية _ الف مسكن _ مدينة السلام _ من 350 إلى 425 قرشا

المطرية _ المحكمة _ روكسى _ من 200 إلى 250 قرشا

المطرية _ حدائق القبة _ عباسية _ من 225 إلى 275 قرشا

المطرية _ الجامعة العمالية _ الكيلو 26 _ من 300 إلى 375 قرشا

المطرية _ السبع عمارات _ الكيلو 4.5 _ من 225 إلى 275 قرشا

المطرية _ الف مسكن _ مساكن عين شمس _ من 225 إلى 275 قرشا

المطرية_ العباسية _ العتبة _ من 300 إلى 375 قرشا

الحى السابع _ عباسية _ أحمد حلمى - من 350 إلى 425 قرشا

الحى السابع _ الوفاء والأمل _ المقطم _ من 225 إلى 275 قرشا

عباس العقاد _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا

رابعة العدوية _ منشية ناصر _ السيدة عائشة _ من 225 إلى 275 قرشا

مصر الجديدة _ غمرة _ عبد المنعم رياض _ من 350 إلى 425 قرشا

روكسى _ رمسيس _ عبد المنعم راياض _ من 350 إلى 425 قرشا

الكيلو 26 _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 400 إلى 475 قرشا

الكيلو 4.5 _ جامعة الأزهر _ الحى السابع من 175 إلى 375 قرشا

قسم الحدائق _ عباسية _ من 175 إلى 225 قرشا

قسم الحدائق _ محطة مترو الحدائق _ من 125 إلى 175 قرشا

مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر ) _ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام_منشية البكرى(طريق العباسية)_باب الشعرية_من 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر _ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام _ منشية البكرى (طريق العباسية) _ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام _ منشية البكرى _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا

مدينة السلام _ النهضة _ سوق العبور _ من 225 إلى 275 قرشا

مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر) _الحسين (الجعفرى)_من 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام _ منشية البكرى _ العباسية _ من 300 إلى 375 قرشا

مدينة السلام _ رابعة العدوية _ السيدة عائشة _ 400 إلى 475 قرشا

مدينة السلام _ سوق القنال _ الجراج _ من 175 إلى 225 قرشا

مدينة السلام _ رابعة العدوية _ السيدة زينب _ من 400 إلى 475 قرشا

النهضة _ منشية البكرى _ أحمد حلى _ من 400 إلى 475 قرشا

النهضة _ رابعة العدوية (طريق النصر)_ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا

النهضة _ رابعة العدوية _ السيدة عائشة _ من 475 إلى 575 قرشا

النهضة _ رابعة العدوية _ السيدة زينب _ من 400 إلى 475 قرشا

النهضة_ منشية البكرى ( طريق النصر)_ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا

النهضة _ منشية البكرى (جسر السويس)_ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا

سوق العبور_ منشية البكرى_ أحمد حلمى _ من 475 إلى 575 قرشا

سوق العبور_ المرج (الطريق الدائرى)_ المؤسسة _ من 350 إلى 425 قرشا

سوق العبور_ المرج (الطريق الدائرى)_ إمبابة _ من 400 إلى 475 قرشا

أبو العلا_ ميدان سفنكس_ بولاق الدكرور _ من 175 إلى 225 قرشا

أبو العلا _ الكيتك ات _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا

أبو العلا _ الكيت كات _ المحكمة _ من 175 إلى 225 قرشا

أبو العلا _ كوبرى أحمد عرابى _ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرشا

العباسية _ عبد المنعم رياض _ الجيزة _ من 200 إلى 250 قرشا

العباسية _ الإسعاف _ إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ الكيت كات _ الوراق _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ الكيت كات _ إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ روض الفرج (كورنيشالنيل)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ الشيخ رمضان (كورنيش النيل)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ الشيخ رمضان (طريق أحمد حلمى)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ كوبرى أحمد عرابى_ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ كوبرى أحمد عرابى _ مطار إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ الكيت كات _ الوحدة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ جامعة القاهرة _ الهرم _ من 225 إلى 275 قرشا

العتبة _ الكيت كات _ عزبة الصعايدة _ من 175 إلى 225 قرشا

العتبة _ كوبرى أحمد عرابى _ العمارة _ من 200 إلى 250 قرش

العتبة _ الشيخ رمضان (طريق أحمد حلى) _ البنزينة _ من 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ ميدان سفنكس _ بولاق الدكرور _ 200 إلى 250 قرشا

العتبة _ أحمد بدوى (طريق أحمد حلى) _ عبود _ من 200 إلى 250 قرشا

المرج _ القلج _ أبو زعبل _ 225 إلى 275 قرشا

المرج _ القلج _ الخانكة _ من 175 إلى 225 قرشا

المرج _ منشية البكرى _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا

أيوب _ منشية البكرى (طريق جسر السويس)_ أحمد حلمى _ من 525 إلى 650 قرشا

الهايكستب_منشية البكرى (طريق جسر السويس)_أحمد حلمى_من 525 إلى 650 قرشا

ألف مسكن _ مكرم عبيد _ الحى العاشر _ من 300 إلى 375 قرشا

ألف مسكن _ أكوا بارك _ العاشر من رمضان _ من 575 إلى 725 قرشا

ألف مسكن _ السبع عمارات _ رابعة العدوية _ من 175 إلى 225 قرشا

ألف مسكن _ عين شمس _ المرج _ من 175 إلى 225 قرشا

المسلة _ عباسية _ العتبة _ من 200 إلى 225 قرشا

المسلة _ حدائق القبة _ العباسية _ من 175 إلى 225 قرشا

مسطرد _ الوايلى _ العتبة _ من 200 إلى 250 قرشا

عين شمس _ ميدان الحجاز _ رابعة العدوية _ من 225 إلى 275 قرشا

عين شمس _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 225 إلى 275 قرشا

مساكن عين شمس _ العباسية _ أحمد حلمى _ 225 إلى 275 قرشا

مدخل مدينة السلام _ ميت نما _ المؤسسة _ من 225 إلى 275 قرشا

منشأة ناصر _ العتبة _ أحمد حلمى _ من 200 إلى 250 قرشا

منشأة ناصر _ ميدان الجيش _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا

على بابا _ ميدان سفنكس _ بولاق الدكرور _ من 175 إلى 225 قرشا

على بابا _ كوبرى أحمد عرابى _ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرش

الحى العاشر _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا

الحى العاشر _ نفق B.N _ القاهرة الجديدة _ من 225 إلى 275 قرشا

الحى الثامن _ العباسية _ عبد المنعم راياض _ من 350 إلى 425 قرشا

المظلات _ أبو العلا _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا

المظلات _ الأميرية البلد _ مستطرد _ من 175 إلى 225 قرشا

الشيخ رمضان _ رابعة العدوية _ الحى العاشر _ من 400 إلى 475 قرشا

الشيخ رمضان _ العباسية _ الحى السابع _ من 225 إلى 275 قرشا

الشيخ رمضان _ غمرة _ عباسية _ من 200 إلى 250 قرشا

الشيخ رمضان _ القللى _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا

الترعة _ غمرة _ عباسية _ من 200 إلى 250 قرشا

عبود _ القللى _ العتبة _ من 200 إلى 250 قرش

عبود _ الشيخ رمضان _ أحمد حلمى _ من 175 إلى 225 قرشا

عبود _ ميدان السواح _ روكسى _ من 175 إلى 225 قرشا

دوران شبرا _ عباسية _ عباس العقاد _ من 350 إلى 425 قرشا

المعادى _ العرب _ الحرية _ من 150 إلى 200 قرش

المعادى _ الاوتوستراد _ حلوان _ من 225 إلى 275 قرشا

المعادى _ الاوتوستراد _ مدينة المعارج _ من 350 إلى 425 قرشا

المعادى _ فم الخليج _ أحمد ماهر _ من 200 إلى 250 قرشا

المطبعة _ الهرم _ 6 أكتوبر _ من 425 إلى 525 قرشا

البساتين _ طريق مزرعة البط _ مزرعة البط _ من 175 إلى 225 قرشا

البساتين _ السيدة عائشة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا

بئر أم سلطان _ القلعة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا

عزبة خير ألله _ السيدة عائشة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا

السيدة عائشة _ كوبرى المنيب _ المنيب _ من 200 إلى 250 قرشا

السيدة عائشة _ كوبرى المنيب _ الهرم _ من 350 إلى 425 قرشا

حلوان _ وادى حوف _ عزبة كامل صدقى _ من 150 إلى 200 قرش

حلوان _ صقر قريش _ القطامية _ من 400 إلى 475 قرشا

حلوان _ 15 مايو _ (مرحلة أولى و ثانية) _ من 175 إلى 225 قرشا

حلوان _ 15 مايو _ مرحلة ثالثة _ من 175 إلى 225 قرشا

15 مايو _ الاوتوستراد _ جامعة الأزهر _ من 350 إلى 425 قرشا

زهراء المعادى _ العرب _ فايدة كامل _ من 175 إلى 225 قرشا

زهراء المعادى _ السيدة عائشة _ السيدة زينب _ من 175 إلى 225 قرشا

طره البلد _ شق الثعبان _ صقر قريش _ من 175 إلى 225 قرشا

الشروق _ الكيلو 4.5 _ أحمد حلمى _ من 525 إلى 650 قرشا

حلوان _ 6 أكتوبر _ من 800 إلى 950 قرشا

المطرية _ عين شمس _ المرج _ من 150 إلى 200 قرش

المطرية _ سليم الأول _ عين شمس _ من 150 إلى 200 قرش

المطرية _ مسلة _ من 150 إلى 200 قرشا

عبد المنعم رياض _ التجمع الثالث _ الشباب _ من 650 إلى 800 قرش

الحى السابع _ طريق النصر _ عباسية _ من 175 إلى 220 قرشا

عباس العقاد _ طريق النصر _ العباسية _ من 225 إلى 275 قرشا

مصر الجديدة _ غمرة _ عبد المنعم رياض _ من 225 إلى 275 قرشا

الكيلو 4.5 _ طريق السويس _ مدينة بدر _ من 475 إلى 575 قرشا

الحى العاشر _ الطريق الدائرى _ حلوان _ من 500 إلى 600 قرش

مدينة السلام _ النهضى _ سوق العبور _ من 200 إلى 250 قرشا

موقف السلام _ الاتوستراد _ المعادى صقر قريش _ من 425 إلى 525 قرشا

موقف السلام _ الطريق الدائرى _ المنيب _ من 475 إلى 575 قرشا

موقف العاشر _ الاتوستراد _ حلوان _ من 500 إلى 600 قرش

مسطرد _ الحرية _ المطرية _ من 150 إلى 200 قرش

مسطرد _ المطرية _ مترو الحلمية _ من 150 إلى 200 قرش

عين شمس _ جسر السويس _ الاف مسكن _ من 150 إلى 200 قرش

عين شمس _ الزهراء _ زهراء عين شمس _ من 150 إلى 200 قرش

عين شمس _ طريق المؤسسة _ البركة _ من 175 إلى 225 قرشا

عين شمس _ الزهراء _ الجراج _ من 150 إلى 200 قرش

عين شمس _ الزهراء _ العشرين _ من 150 إلى 200 قرش

الالف مسكن _ الزهراء _ الجراج _ من 175 إلى 225 قرشا

الالف مسكن _ أحمد عصت _ العشرين _ من 175 إلى 225 قرشا

المظلات _ جسر السويس _ روض الفرج _ من 200 إلى 250 قرشا

الشيخ رمضان _ عباسية _ عباس العقاد _ من 225 إلى 275 قرشا

عبود _ الشيخ رمضان _ الترعة _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ البصراوى _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ الوحدة _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ إمبابة _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ الوراق _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ السيما _ من 150 إلى 200 قرش

روض الفرج _ جزيرة بدران _ السبتية _ من 150 إلى 200 قرش

الوراق _ عبد المنعم رياض _ من 200 إلى 250 قرشا

الالف مسكن _ رابعة العدوية _ مكرم عبيد _ من 300 إلى 375 قرشا

الالف مسكن _ رابعة العدوية _ الحى السابع _ من 300 إلى 375 قرشا

الالف مسكن _ رابعة العدوية _ عباس العقاد _ من 175 إلى 225 قرشا

الالف مسكن _ رابعة العدوية _ التجمع الأول _ من 475 إلى 575 قرشا

الالف مسكن _ رابعة العدوية _ التجمع الخامس _ من 475 إلى 575 قرشا

الالف مسكن _ الكيلو 4.5 _ من 225 إلى 275 قرشا

حلوان _ رابعة العدوية _ مكرم عبيد _ من 500 إلى 600 قرش

البساتين _ مزرعة البط _ من 175 إلى 225 قرشا

السيدة عائشة _ الايباجية _ من 175 إلى 225 قرشا

عبود _ الترعة _ من 150 إلى 200 قرش

المبيضة _ كوبرى روض الفرج _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا

الزاوية الحمراء _ عبود _ من 150 إلى 200 قرشا

الوايلى _ مسطرد _ من 150 إلى 200 قرش

المطرية _ الألف مسكن _ من 150 إلى 200 قرش