ننشر تفاصيل أسعار الميكروباصات والتاكسى وأتوبيسات النقل بالقاهرة

ينشر "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة لزيادة تعريفة الركوب وأسعار كافة المواصلات العامة، المتمثلة فى اتوبيسات النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعى، والمينى باص، وسيارات التاكسى البيضاء، وسيارات الأجرة والسرفيس، على مستوى محافظة القاهرة.
أتوبيسات النقل العام..
تقرر زيادة تعريفة الركوب الخاصة باتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وتم تحديد التعريفة 3 جنيهات لكل 30 كيلو فأقل، والخاصة بـ 273 خطا، و4 جنيهات لكل 31 كيلو وحتى 40 كيلو، والخاصة بـ 44 خطا، و5 جنيهات لكل 41 كيلو حتى 60 كيلو والخاصة بـ 27 خطا.
سيارات التاكسى الأبيض
كما تقرر تعديل تعريفة ركوب السيارات الأجرة البيضاء لتصبح 6 جنيهات لفتح العداد ويشمل 1 كيلو، و250 قرشا لكل 1 كيلو متر، و16 جنيه لساعة الانتظار وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.
أتوبيسات ومينى باص النقل الجماعى
وتقرر تعديل عريفة شركات النقل الجماعى للركاب، حيث تبلغ عدد الشركات العاملة 17 شركة، يعمل بها 1200 مينى باص، وتم زيادة تعريفة المينى باص العادى من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، وزيادة مينى باص مزود "واى فاى" من 3.5 إلى 4.25 جنيه، وزيادة مينى باص مدن جديدة من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات، وزيادة مينى باص مميز "مكيف واى فاى" من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
سيارات الأجرة والسرفيس
كما تقرر زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، وتقرر زيادة أسعار تعريفة الركوب لخطوط مركبات السرفيس لتشمل كالآتى..
عزبة خير الله – بحيرة عين الصيرة – السيدة عائشة من 175 إلى 225 قرشا
السيدة عائشة – الملك الصالح – الجيزة من 175 إلى 225 قرشا
السيدة عائشة – البساتين – مزرعة البط من 175 إلى 225 قرشا
السيدة عائشة – النافورة – المقطم من 225 إلى 275 قرشا
السيدة عائشة – كارفور – القطامية من 350 إلى 425 قرشا
السيدة عائشة – البساتين – السيما من 175 إلى 225 قرشا
السيدة عائشة – القاهرة الجديدة من 500 إلى 600 قرش
السيدة زينب – القصر العينى – الجيزة من 175 إلى 225 قرشا
أحمد حلمى – الشيخ رمضان – البنزينة من 225 إلى 275 قرشا
أحمد حلمى – الشيخ رمضان – المؤسسة من 225 إلى 275 قرشا
أحمد حلمى – عبود – المصانع من 225 إلى 275 قرشا
أحمد حلمى – عبود – مسطرد 200 إلى 250 قرشا
أحمد حلمى – كوبرى عرابى – بيجام من 225 إلى 275 قرشا
المظلات – الشيخ رمضان – احمد حلمى من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – غمرة – الحي السابع من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – رمسيس – العباسية من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – كوبرى روض الفرج – الوحدة من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – كوبرى روض الفرج – إمبابة من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – ميدان السواح – روكسي من 200 إلى 250 قرشا
المظلات – المؤسسة – أبو الغيط من 175 إلى 225 قرشا
المظلات – كوبرى الحادثة – القناطر الخيرية من 200 إلى 250 قرشا
المظلات – الكهرباء "المستعمرة" – الوايلى من 150 إلى 200 قرش
دوران شبرا – العباسية – الحى السابع من 350 إلى 425 قرشا
دوران شبرا – جامعة القاهرة "طريق كوبرى قصر النيل" – الهرم من 350 إلى 425 قرشا
دوران شبرا – جامعة القاهرة "طريق روض الفرج" – الهرم من 350 إلى 425 قرشا
روض الفرج – المرج "الطريق الدائرى" – سوق العبور من 400 إلى 475 قرشا
الزاوية الحمراء – حدائق القبة – العباسية من 175 إلى 225 قرشا
الزواية الحمراء – أعلى كوبرى غمرة – عتبة من 175 إلى 225 قرشا
المساكن الاقتصادية – حلوان من 150 إلى 200 قرش
البراوى – حلوان من 175 إلى 225 قرشا
عزبة الوالدة – حلوان من 150 إلى 200 قرش
المعدية – المعصرة من 150 إلى 200 قرش
حدائق حلوان – مساكن الهدى من 175 إلى 225 قرشا
حلوان – اطفيح من 575 إلى 725 قرشا
حلوان – البرميل من 675 إلى 825 قرشا
حلوان – الهرم من 475 إلى 575 قرشا
المعادى – عبد المنعم رياض – احمد حلمى من 350 إلى 425 قرشا
المعادى – مدينة البعوث "طريق الاوتوستراد" – احمد حلمى من 350 إلى 425 قرشا
المعادى – فم الخليج "كورنيش النيل" – عبد المنعم رياض من 300 إلى 375 قرشا
المعادى – كارفور – القطامية من 300 إلى 375 قرشا
المعادى – مكتبة سوزان مبارك – صقر قريش من 175 إلى 225 قرشا
فايدة كامل – موقف عرب المعادى – صقر قريش من 175 إلى 225 قرشا
دار السلام – السيدة زينب – احمد ماهر "دائرى" من 225 إلى 275 قرشا
دار السلام – الملك الصالح – الجيزة من 225 إلى 275 قرشا
دار السلام – فم الخليج – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا
دار السلام – فايدة كامل من 150 إلى 200 قرش
المطبعة – الملك الصالح – الجيزة من 225 إلى 275 قرشا
المطبعة – فم الخليج – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا
المطبعة – السيدة زينب – احمد ماهر "دائرى" من 225 إلى 275 قرشا
البساتين – السيدة عائشة – السيدة زينب من 225 إلى 275 قرشا
البساتين – عرب المعادى – المعادى من 175 إلى 225 قرشا
البساتين – السيدة عائشة – العتبة من 225 إلى 275 قرشا
البساتين – العتبة – احمد حلمى من 225 إلى 275 قرشا
البساتين – السيدة عائشة – القلعة من 175 إلى 225 قرشا
بئر أم سلطان – السيدة عائشة – العتبة من 225 إلى 275 قرشا
بئر أم سلطان – بحيرة عين الصيرة – السيدة عائشة من 175 إلى 225 قرشا
عزبة خير الله – بحيرة عين الصيرة – القلعة من 175 إلى 225 قرشا
المعادى – زهراء المعادى من 175 إلى 225 قرشا
المعادى – الهرم من 275 إلى 450 قرشا
المعادى – فايدة كامل من 150 إلى 200 قرش
السبتية – اول طريق مصر اسكندرية الصحراوى – 6 أكتوبر "المحور" من 475 إلى 575 قرشا
السبتية – ميدان الرماية – 6 أكتوبر "فيصل" من 475 إلى 575 قرشا
السبتية – ميدان الرماية – 6 اكتوبر "الهرم" من 475 إلى 575 قرشا
السبتية – جامعة القاهرة – فيصل من 225 إلى 275 قرشا
السبتية_ جامعة القاهرة_ الهرم _ من 225 إلى 275 قرشا
السبتية _ ميدان سفنكس _ بولاق _ من 175 إلى 225 قرشا
السبتية _ الأوبرا _ الجيزة _ 225 إلى 275 قرشا
السبتية _ قسم إمبابة _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا
السبتية _ محطة المياه _ الوراق _ من 175 إلى 225 قرشا
السبتية _ قسم إمبابة _ البصراوى _ من 175 إلى 225 قرشا
السبتية _ قسم إمبابة _ الوحدة _ من 175 _ 225 قرشا
السبتية _ قسم إمبابة _ الكيتك ات _ من 175 إلى 225 قرشا
عبد المنعم رياض _ كوبرى شبرا العلوى _ المؤسسة _ من 175 _ إلى 225 قرشا
عبد المنعم رياض _ كوبرى الحدثة _ القناطر الخيرية _ من 350 إلى 425 قرشا
عبد المنعم رياض _ الكيتك ات _ إمبابة _ 175 إلى 225 قرشا
عبد المنعم رياض _ جامعة القاهرة _ فيصل _ من 300 إلى 375 قرشا
عبد المنعم رياض _ أول طريق مصر اسكندرية الصحراوى _ 6 أكتوبر (المحور) _ من 475 إلى 575 قرشا
عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (الهرم) _ من 475 إلى 575 قرشا
عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (فيصل) _ من 475 إلى 575 قرشا
عبد المنعم رياض _ ميدان الرماية _ 6 أكتوبر (الهرم) _ من 475 إلى 575 قرشا
عبد المنعم رياض _ جيزة _ الهرم _ من 300 إلى 375 قرشا
باب الشعرية _ مزلقان الدويقة _ الدويقة _ من 175 إلى 225 قرشا
باب الشعرية _ الفردوس _ منشأة ناصر _ من 175 إلى 225 قرشا
الدويقة _ ميدان الجيش _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا
التجنيد _ أكوا بارك _ العاشر من رمضان _ 525 إلى 650 قرشا
السبع عمارات _ ألماظة _ الكيلو 4.5 _ من 175 إلى 255 قرشا
السبع عمارات _ منشية ناصر _ السيدة عائشة _ من 300 إلى 375 قرشا
المطرية _ كلية البنات _ الطيران _ من 225 إلى 275 قرشا
المطرية _ الف مسكن _ مدينة السلام _ من 350 إلى 425 قرشا
المطرية _ المحكمة _ روكسى _ من 200 إلى 250 قرشا
المطرية _ حدائق القبة _ عباسية _ من 225 إلى 275 قرشا
المطرية _ الجامعة العمالية _ الكيلو 26 _ من 300 إلى 375 قرشا
المطرية _ السبع عمارات _ الكيلو 4.5 _ من 225 إلى 275 قرشا
المطرية _ الف مسكن _ مساكن عين شمس _ من 225 إلى 275 قرشا
المطرية_ العباسية _ العتبة _ من 300 إلى 375 قرشا
الحى السابع _ عباسية _ أحمد حلمى - من 350 إلى 425 قرشا
الحى السابع _ الوفاء والأمل _ المقطم _ من 225 إلى 275 قرشا
عباس العقاد _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا
رابعة العدوية _ منشية ناصر _ السيدة عائشة _ من 225 إلى 275 قرشا
مصر الجديدة _ غمرة _ عبد المنعم رياض _ من 350 إلى 425 قرشا
روكسى _ رمسيس _ عبد المنعم راياض _ من 350 إلى 425 قرشا
الكيلو 26 _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 400 إلى 475 قرشا
الكيلو 4.5 _ جامعة الأزهر _ الحى السابع من 175 إلى 375 قرشا
قسم الحدائق _ عباسية _ من 175 إلى 225 قرشا
قسم الحدائق _ محطة مترو الحدائق _ من 125 إلى 175 قرشا
مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر ) _ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام_منشية البكرى(طريق العباسية)_باب الشعرية_من 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر _ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام _ منشية البكرى (طريق العباسية) _ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام _ منشية البكرى _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا
مدينة السلام _ النهضة _ سوق العبور _ من 225 إلى 275 قرشا
مدينة السلام _ رابعة العدوية (طريق النصر) _الحسين (الجعفرى)_من 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام _ منشية البكرى _ العباسية _ من 300 إلى 375 قرشا
مدينة السلام _ رابعة العدوية _ السيدة عائشة _ 400 إلى 475 قرشا
مدينة السلام _ سوق القنال _ الجراج _ من 175 إلى 225 قرشا
مدينة السلام _ رابعة العدوية _ السيدة زينب _ من 400 إلى 475 قرشا
النهضة _ منشية البكرى _ أحمد حلى _ من 400 إلى 475 قرشا
النهضة _ رابعة العدوية (طريق النصر)_ العتبة _ من 400 إلى 475 قرشا
النهضة _ رابعة العدوية _ السيدة عائشة _ من 475 إلى 575 قرشا
النهضة _ رابعة العدوية _ السيدة زينب _ من 400 إلى 475 قرشا
النهضة_ منشية البكرى ( طريق النصر)_ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا
النهضة _ منشية البكرى (جسر السويس)_ باب الشعرية _ من 400 إلى 475 قرشا
سوق العبور_ منشية البكرى_ أحمد حلمى _ من 475 إلى 575 قرشا
سوق العبور_ المرج (الطريق الدائرى)_ المؤسسة _ من 350 إلى 425 قرشا
سوق العبور_ المرج (الطريق الدائرى)_ إمبابة _ من 400 إلى 475 قرشا
أبو العلا_ ميدان سفنكس_ بولاق الدكرور _ من 175 إلى 225 قرشا
أبو العلا _ الكيتك ات _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا
أبو العلا _ الكيت كات _ المحكمة _ من 175 إلى 225 قرشا
أبو العلا _ كوبرى أحمد عرابى _ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرشا
العباسية _ عبد المنعم رياض _ الجيزة _ من 200 إلى 250 قرشا
العباسية _ الإسعاف _ إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ الكيت كات _ الوراق _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ الكيت كات _ إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ روض الفرج (كورنيشالنيل)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ الشيخ رمضان (كورنيش النيل)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ الشيخ رمضان (طريق أحمد حلمى)_ المؤسسة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ كوبرى أحمد عرابى_ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ كوبرى أحمد عرابى _ مطار إمبابة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ الكيت كات _ الوحدة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ جامعة القاهرة _ الهرم _ من 225 إلى 275 قرشا
العتبة _ الكيت كات _ عزبة الصعايدة _ من 175 إلى 225 قرشا
العتبة _ كوبرى أحمد عرابى _ العمارة _ من 200 إلى 250 قرش
العتبة _ الشيخ رمضان (طريق أحمد حلى) _ البنزينة _ من 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ ميدان سفنكس _ بولاق الدكرور _ 200 إلى 250 قرشا
العتبة _ أحمد بدوى (طريق أحمد حلى) _ عبود _ من 200 إلى 250 قرشا
المرج _ القلج _ أبو زعبل _ 225 إلى 275 قرشا
المرج _ القلج _ الخانكة _ من 175 إلى 225 قرشا
المرج _ منشية البكرى _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا
أيوب _ منشية البكرى (طريق جسر السويس)_ أحمد حلمى _ من 525 إلى 650 قرشا
الهايكستب_منشية البكرى (طريق جسر السويس)_أحمد حلمى_من 525 إلى 650 قرشا
ألف مسكن _ مكرم عبيد _ الحى العاشر _ من 300 إلى 375 قرشا
ألف مسكن _ أكوا بارك _ العاشر من رمضان _ من 575 إلى 725 قرشا
ألف مسكن _ السبع عمارات _ رابعة العدوية _ من 175 إلى 225 قرشا
ألف مسكن _ عين شمس _ المرج _ من 175 إلى 225 قرشا
المسلة _ عباسية _ العتبة _ من 200 إلى 225 قرشا
المسلة _ حدائق القبة _ العباسية _ من 175 إلى 225 قرشا
مسطرد _ الوايلى _ العتبة _ من 200 إلى 250 قرشا
عين شمس _ ميدان الحجاز _ رابعة العدوية _ من 225 إلى 275 قرشا
عين شمس _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 225 إلى 275 قرشا
مساكن عين شمس _ العباسية _ أحمد حلمى _ 225 إلى 275 قرشا
مدخل مدينة السلام _ ميت نما _ المؤسسة _ من 225 إلى 275 قرشا
منشأة ناصر _ العتبة _ أحمد حلمى _ من 200 إلى 250 قرشا
منشأة ناصر _ ميدان الجيش _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا
على بابا _ ميدان سفنكس _ بولاق الدكرور _ من 175 إلى 225 قرشا
على بابا _ كوبرى أحمد عرابى _ بشتيل _ من 200 إلى 250 قرش
الحى العاشر _ العباسية _ أحمد حلمى _ من 350 إلى 425 قرشا
الحى العاشر _ نفق B.N _ القاهرة الجديدة _ من 225 إلى 275 قرشا
الحى الثامن _ العباسية _ عبد المنعم راياض _ من 350 إلى 425 قرشا
المظلات _ أبو العلا _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا
المظلات _ الأميرية البلد _ مستطرد _ من 175 إلى 225 قرشا
الشيخ رمضان _ رابعة العدوية _ الحى العاشر _ من 400 إلى 475 قرشا
الشيخ رمضان _ العباسية _ الحى السابع _ من 225 إلى 275 قرشا
الشيخ رمضان _ غمرة _ عباسية _ من 200 إلى 250 قرشا
الشيخ رمضان _ القللى _ العتبة _ من 175 إلى 225 قرشا
الترعة _ غمرة _ عباسية _ من 200 إلى 250 قرشا
عبود _ القللى _ العتبة _ من 200 إلى 250 قرش
عبود _ الشيخ رمضان _ أحمد حلمى _ من 175 إلى 225 قرشا
عبود _ ميدان السواح _ روكسى _ من 175 إلى 225 قرشا
دوران شبرا _ عباسية _ عباس العقاد _ من 350 إلى 425 قرشا
المعادى _ العرب _ الحرية _ من 150 إلى 200 قرش
المعادى _ الاوتوستراد _ حلوان _ من 225 إلى 275 قرشا
المعادى _ الاوتوستراد _ مدينة المعارج _ من 350 إلى 425 قرشا
المعادى _ فم الخليج _ أحمد ماهر _ من 200 إلى 250 قرشا
المطبعة _ الهرم _ 6 أكتوبر _ من 425 إلى 525 قرشا
البساتين _ طريق مزرعة البط _ مزرعة البط _ من 175 إلى 225 قرشا
البساتين _ السيدة عائشة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا
بئر أم سلطان _ القلعة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا
عزبة خير ألله _ السيدة عائشة _ باب الشعرية _ من 200 إلى 250 قرشا
السيدة عائشة _ كوبرى المنيب _ المنيب _ من 200 إلى 250 قرشا
السيدة عائشة _ كوبرى المنيب _ الهرم _ من 350 إلى 425 قرشا
حلوان _ وادى حوف _ عزبة كامل صدقى _ من 150 إلى 200 قرش
حلوان _ صقر قريش _ القطامية _ من 400 إلى 475 قرشا
حلوان _ 15 مايو _ (مرحلة أولى و ثانية) _ من 175 إلى 225 قرشا
حلوان _ 15 مايو _ مرحلة ثالثة _ من 175 إلى 225 قرشا
15 مايو _ الاوتوستراد _ جامعة الأزهر _ من 350 إلى 425 قرشا
زهراء المعادى _ العرب _ فايدة كامل _ من 175 إلى 225 قرشا
زهراء المعادى _ السيدة عائشة _ السيدة زينب _ من 175 إلى 225 قرشا
طره البلد _ شق الثعبان _ صقر قريش _ من 175 إلى 225 قرشا
الشروق _ الكيلو 4.5 _ أحمد حلمى _ من 525 إلى 650 قرشا
حلوان _ 6 أكتوبر _ من 800 إلى 950 قرشا
المطرية _ عين شمس _ المرج _ من 150 إلى 200 قرش
المطرية _ سليم الأول _ عين شمس _ من 150 إلى 200 قرش
المطرية _ مسلة _ من 150 إلى 200 قرشا
عبد المنعم رياض _ التجمع الثالث _ الشباب _ من 650 إلى 800 قرش
الحى السابع _ طريق النصر _ عباسية _ من 175 إلى 220 قرشا
عباس العقاد _ طريق النصر _ العباسية _ من 225 إلى 275 قرشا
مصر الجديدة _ غمرة _ عبد المنعم رياض _ من 225 إلى 275 قرشا
الكيلو 4.5 _ طريق السويس _ مدينة بدر _ من 475 إلى 575 قرشا
الحى العاشر _ الطريق الدائرى _ حلوان _ من 500 إلى 600 قرش
مدينة السلام _ النهضى _ سوق العبور _ من 200 إلى 250 قرشا
موقف السلام _ الاتوستراد _ المعادى صقر قريش _ من 425 إلى 525 قرشا
موقف السلام _ الطريق الدائرى _ المنيب _ من 475 إلى 575 قرشا
موقف العاشر _ الاتوستراد _ حلوان _ من 500 إلى 600 قرش
مسطرد _ الحرية _ المطرية _ من 150 إلى 200 قرش
مسطرد _ المطرية _ مترو الحلمية _ من 150 إلى 200 قرش
عين شمس _ جسر السويس _ الاف مسكن _ من 150 إلى 200 قرش
عين شمس _ الزهراء _ زهراء عين شمس _ من 150 إلى 200 قرش
عين شمس _ طريق المؤسسة _ البركة _ من 175 إلى 225 قرشا
عين شمس _ الزهراء _ الجراج _ من 150 إلى 200 قرش
عين شمس _ الزهراء _ العشرين _ من 150 إلى 200 قرش
الالف مسكن _ الزهراء _ الجراج _ من 175 إلى 225 قرشا
الالف مسكن _ أحمد عصت _ العشرين _ من 175 إلى 225 قرشا
المظلات _ جسر السويس _ روض الفرج _ من 200 إلى 250 قرشا
الشيخ رمضان _ عباسية _ عباس العقاد _ من 225 إلى 275 قرشا
عبود _ الشيخ رمضان _ الترعة _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ البصراوى _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ الوحدة _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ إمبابة _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ الوراق _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ كوبرى إمبابة _ السيما _ من 150 إلى 200 قرش
روض الفرج _ جزيرة بدران _ السبتية _ من 150 إلى 200 قرش
الوراق _ عبد المنعم رياض _ من 200 إلى 250 قرشا
الالف مسكن _ رابعة العدوية _ مكرم عبيد _ من 300 إلى 375 قرشا
الالف مسكن _ رابعة العدوية _ الحى السابع _ من 300 إلى 375 قرشا
الالف مسكن _ رابعة العدوية _ عباس العقاد _ من 175 إلى 225 قرشا
الالف مسكن _ رابعة العدوية _ التجمع الأول _ من 475 إلى 575 قرشا
الالف مسكن _ رابعة العدوية _ التجمع الخامس _ من 475 إلى 575 قرشا
الالف مسكن _ الكيلو 4.5 _ من 225 إلى 275 قرشا
حلوان _ رابعة العدوية _ مكرم عبيد _ من 500 إلى 600 قرش
البساتين _ مزرعة البط _ من 175 إلى 225 قرشا
السيدة عائشة _ الايباجية _ من 175 إلى 225 قرشا
عبود _ الترعة _ من 150 إلى 200 قرش
المبيضة _ كوبرى روض الفرج _ إمبابة _ من 175 إلى 225 قرشا
الزاوية الحمراء _ عبود _ من 150 إلى 200 قرشا
الوايلى _ مسطرد _ من 150 إلى 200 قرش
المطرية _ الألف مسكن _ من 150 إلى 200 قرش
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