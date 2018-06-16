نائب الرئيس اليمنى يتابع سير العمليات العسكرية فى مدينة الحديدة

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أجرى نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم السبت، اتصالين هاتفين بمحافظ الحديدة الدكتور الحسن على طاهر، ووكيل أول المحافظة وليد القديمى، للإطلاع على سير المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التى تحققها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى معارك الساحل الغربى، وكذا الأوضاع الإنسانية والخدمات فى المناطق المحررة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أشاد نائب الرئيس اليمنى خلال الاتصالين بتضحيات وبطولات أبطال الجيش وما يسطرونه من ملاحم خالدة فى سبيل استكمال تحرير المحافظة، مثمناً الدور الكبير للأشقاء فى دول التحالف وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهودهم الكبيرة فى مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات المشروع الإيرانى.

وأكد نائب الرئيس اليمنى، سعى الشرعية بقيادة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، لتحرير كل الأرض اليمنية من المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وكذا العمل على تخفيف المعاناة عن أبناء الحديدة التى مارست الميليشيات الحوثية الانتهاكات ضدهم ونهبت حقوقهم وحرمتهم من المساعدات، كما دعا نائب الرئيس اليمنى، جميع أبناء منطقة تهامة الأحرار إلى الانتقاض ومساندة الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية للخلاص من ميليشيات الحوثى الانقلابية، مؤكداً بأن النصر قاب قوسين أو أدنى وقريباً تنتصر صنعاء وتتحرر كل محافظات الجمهورية ويرفرف العلم الجمهورى على قمم جبال صعدة وفى كل شبر فى الوطن.