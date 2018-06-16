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السبت، 16 يونيو 2018 06:27 م
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موظفون فى حديقة "ديزنى لاند" الأمريكية يطالبون برفع رواتبهم

السبت، 16 يونيو 2018 04:47 م
موظفون فى حديقة "ديزنى لاند" الأمريكية يطالبون برفع رواتبهم حديقى ديزنى لاند
لوس أنجلوس (أ ف ب)
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يكثف موظفون فى حديقة "ديزنى لاند" فى كاليفورنيا نظموا تظاهرة وكتبوا عريضة، من وتيرة ضغوطهم على عملاق الترفيه للمطالبة برواتب "تتيح لهم أن يعيشوا"، لكن ديزنى تندد من جانبها "بعملية إخراج سياسية".

وتسلمت إدارة المجموعة الجمعة رسالة وقعها أكثر من 120 ألف شخص، كما أفاد موقع أكشن نت وورك.اورغ للعرائض.

وكان مئات من موظفى الحديقة تظاهروا الخميس فى موقع أناهايم، جنوب لوس انجليس، كما اكد الإتحاد الدولى لنقابة الموظفين، الذى بث اشرطة فيديو عن هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاء فى الرسالة أن "أرباح ديزنى لاند لا تظهر بسحر ساحر، أنها تتحقق بفضل الموظفين الذين يعملون بكد ونشاط حتى يتأكدوا من أن الزائرين يستمتعون بتجربة رائعة"، ومن الضرورى "تقاسم هذه الارباح". وأشارت إلى أن الشركة المتعددة الجنسية ستستفيد من "1،5 مليار دولار من التخفيضات الضريبية" التى أقرتها ادارة الرئيس دونالد ترامب.

وكشف آخر النتائج الفصلية للمجموعة أن الأرباح ازدادت بنسبة 23% سنويا، وخصوصا بفضل الحال الجيدة للمتنزهات.

وأكدت دراسة لجامعة كاليفورنيا الغربية، نشرت فى بداية السنة، أن 10 % من موظفى ديزنى لاند كانوا بلا مسكن ثابت وأن أكثريتهم لا يستطيعون دفع ثمن 3 وجبات يومية.

ووصفت ديزنى لاند هذه الدراسة بأنها "غير دقيقة" ومنحاز، موضحة أن أزمة السكن فى كاليفورنيا تتخطى بأشواط إطار ديزنى لاند.

         

 


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