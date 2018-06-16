موجز أخبار الـ1.. "البترول" بعد تحريك الأسعار: الدولة لا زالت تدعم الوقود بـ25% من تكلفته

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تحريك أسعار الوقود، وانكسار الموجة الحارة غدا.





وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسى يواصل تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لحضور حفل تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات والتى تنظمها القوات المسلحة لليوم الثانى على التوالى فى إطار البرنامج المخطط لتكريم أسر الشهداء خلال احتفالات عيد الفطر المبارك .

"البترول" بعد تحريك الأسعار: الدولة لا زالت تدعم الوقود بـ25% من تكلفته

قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزارء اليوم فإن الدولة مازالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20- 25 % من تكلفته.

التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض.. فتح العداد 6 جنيهات وساعة الانتظار 16

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظ عاطف عبد الحميد، أقر الزيادة الجديدة فى تعريفة العداد الأبيض، لتكون فتحة العداد 6 جنيهات، مضافا إليها كيلو متر واحد، وتزيد التعريفة 250 قرشا مع كل كيلو متر زيادة، بينما تصل ساعة الانتظار إلى 16 جنيها، وتزيد بواقع 8 جنيهات، مع كل ساعة زيادة.

تعرف على عقوبة رفع أسعار السرفيس والمينى باص والتاكسى بالشوارع

قال مصدر أمنى بإدارة المرور، أنه فى حالة رصد مخالفة لسائق تاكسى يقوم برفع تسعيرة الركوب و لا يقوم بتشغيل عداد المركبة من خلال حملات المرور فى الشوارع و الطرق سيتم سحب التراخيص لمدة شهر كامل لمنع تكرار الواقعة مع توقيع غرامة مالية من 300 إلى 500 جنيها لعدم تشغيل العداد أو رفع التعريفة و سيتم إعادة التراخيص مرة آخر ى.

التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه من المقرر أن يستفيد بعض طلاب الثانوية العام من درجات الرأفة، موضحا أن الكنترولات تطبق درجات الرأفة على الطلاب حال ما إذا كانت حالة الطالب سوف تتغير فلو كان رأسبا ودرجات الرأفة سوف تحوله إلى طالب ناجح تطبق على الفور وفقا للمعايير والضوابط والشروط المعلنه من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن تطبيقها لن يتم بشكل عشوائى ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق فى حالة الرأفة.

روسيا تمنع دخول الدجاج الحى "تميمة الحظ النيجيرية" لملاعب المونديال

رفضت الحكومة الروسية طلبًا لرابطة مشجعى منتخب نيجيريا - الذى يلعب مساء اليوم السبت مباراته الأولى فى المونديال أمام كرواتيا - إدخال الدجاج الحى إلى الملعب، وبذلك يتعين عليهم أن يدعموا فريقهم دون تميمة الحظ المعتادة.

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة غدا على شمال البلاد، ليسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

صور.. رئيس الوزراء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب تتراوح بين 10 - 20% فقط

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية.

عناصر "حسم" و"لواء الثورة" يعترفون: استهدفنا رجال الجيش والشرطة والإعلام

كشفت الاعترافات التفصيلية، التى أدلى بها 52 متهما من تنظيمى (حسم ولواء الثورة) التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى أحيل 278 متهمًا من عناصره إلى القضاء العسكرى، فى اتهامهم بتولى قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها فى عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

البترول: 500 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية خلال الـ 5 سنوات الماضية

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن دعم المنتجات البترولية خلال الخمس سنوات الماضية وصل إلى 500 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون للدعم، واستفاد منه الأغنياء، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من خلال خطة متكاملة لتصحيح العدالة الاجتماعية وتوجيه المبالغ المتوفرة من تصحيح الأسعار إلى قطاعات مثل التعليم والصحة والإسكان.

المرور: إغلاق طريقى الفرافرة - الواحات البحرية وديروط بسبب عاصفة ترابية

أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر مساعد الوزير للمرور، طريقى الفرافرة -الواحات البحرية و الفرافرة -ديروط بالوادى الجديد بسبب ظهور أتربة و رياح أعلى تلك الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات

شعبة المخابز: توفير 270 مليون رغيف يوميًا للمواطنين بسعر مدعم

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه المخابز تنتج من 270 إلى 300 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، وإنه تواصل مع المسؤلين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحمل الوزارة فارق زيادة سعر السولار للمخابز، لافتا إلى أن أصحاب يبيعون الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف، حيث تحرص الحكومة على تحمل فارق سعر السولار مع أى زيادات تطرأ على الوقود، حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت .

"الإسكان" تكشف تفاصيل طرح 18500 وحدة "إسكان اجتماعى" فى 12 محافظة

كشفت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن تفاصيل أماكن نحو 18500 وحدة "إسكان اجتماعى حر"، جاهزة فى 12 محافظة، من المقرر طرحها للحجز للمواطنين قريباً، موضحة أنه يتم حالياً تحديد أسعار هذه الوحدات، وطرق السداد.

وزير البترول: تحريك أسعار الوقود يوفر للدولة 50 مليار جنيه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية، فيكفى الإشارة إلى أن اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .

"العامة للجملة": صرف سلع مدعمة بـ900 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يونيو

أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 900 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى، حتى الآن ضمن المقررات التموينية لشهر يونيو الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

الأرصاد: طقس ثانى أيام العيد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة.

"تورتة" محمد صلاح.. 100 كيلو ومجسم ذهبى لكأس العالم

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرى الاحتفال الذى أعده مشجعو الشيشان لـ محمد صلاح لاعب المنتخب بمناسبة عيد ميلاده.

مصدر بالمنتخب: محمد صلاح طلب المشاركة أمام أوروجواى مرتين وكوبر رفض

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى طلب فى المحاضرة الفنية التى سبقت مباراة أوروجواى الدفع به فى الشوط الثانى للقاء الذى انتهى بهزيمة الفراعنة بهدف فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

صور.. حدائق الحيوان تستقبل 103 آلاف زائر حتى الآن رغم الموجة الحارة.. "الزراعة": زيادة كميات المثلجات والفاكهة الباردة لحماية الحيوانات من الحر.. مراوح للدب الروسى واللبن المثلج للأسود والشمام والبطيخ للقرود

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة حيوان الجيزة والحدائق الإقليمية شهدت إقبالا كبيرا خلال أول وثانى أيام العيد رغم الارتفاع فى درجة الحرارة مشيرة إلى أن اجمالى عدد زوار بلغ حتى الآن 103 زائر منها ما يقرب من 70 ألف زائر بحديقة الحيوان بالجيزة منها 32 ألف زائر خلال أول أيام العيد و37 ألف زائر اليوم وجارى حصر أعداد الزوار.

صور.. بعد تحريك أسعار الوقود.. الحكومة: الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب بين 10 - 20% فقط.. ورئيس الوزراء يُتابع مع المحافظين توافر المنتجات البترولية ويشدد على تكثيف الحملات المرورية والتموينية لمنع التلاعب

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم السبت بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات مجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسى الجديدة، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية.

وزير المالية لـ"اليوم السابع": أنجزنا 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد قرارات رفع أسعار الخدمات.. معيط: ارتفاع أسعار البترول عالميًا يرفع الدعم لـ180 مليار جنيه.. وزيادة المرتبات والمعاشات الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، أنه بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية اليوم، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والمستمر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل.