مصرع عامل تحت عجلات قطار المنصورة المطرية أثناء عبوره من مكان غير مخصص

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية "العصافرة " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عبور المدعو أحمد م ث 16 سنة عامل ومقيم منطقة " البر الثانى " بندر المطرية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه إصطدم به القطار رقم ( 215 ركاب ) القادم من مدينة المنصورة بإتجاه مدينة المطرية ، مما أدى إلى وفاته ، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المطرية المركزى، بسؤال والد المتوفى65 سنة بالمعاش , ومقيم بذات العنوان أيد مضمون الفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى الوفاة.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة جروح تهتكى بالجسم ولا توجد شبهة جنائية لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية " وسُلم الجثمان لذويه ".