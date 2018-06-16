مصرع طفل غرقاً فى نهر النيل بإسنا جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل مصرعه غرقاً فى نهر النيل بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وذلك خلال السباحة فى نهر النيل بعيد الفطر المبارك، فتم نقل جثته لمستشفى إسنا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإنقاذ النهرى، يفيد بنجاحهم فى انتشال جثة الطفل "أحمد.ع" 15 سنة من نهر النيل بمدينة إسنا، فتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى إسنا المركزى، تمهيداً للتصريح بالدفن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.