مديرو حدائق القاهرة والجيزة: الإقبال أضعاف الأمس وحرارة الجو أخرت الزوار للمساء

كتب إبراهيم سالم

استقبلت حدائق القاهرة والجيزة الآلاف من الزوار خلال احتفالات ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى الساعات الاولى من صباح اليوم، وذلك بعد الإعلان عن الاستعداد التام من خلال رفع حالة الطوارئ ونشر الخدمات بالمناطق المختلفة بالحدائق إلى جانب التنسيق مع الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين بتلك الحدائق.

فى البداية قال شريف العريان، مدير حديقة الأزهر، إنه تم رفع حالة الطوارئ لاستقبال المواطنين والتأكيد على انتشار الخدمات بالمناطق المختلفة بالحديقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى زوار الحديقة اليوم 7 آلاف مواطن.

فيما قال خالد حسن مدير عام حديقة الفسطاط، أن حرارة الجو مثلت عامل كبير فى تاجيل الزيارات إلى المساء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبلغ عدد رواد الحديقة اليوم من 25 إلى 30 ألف زائر، موضحا أن سعر التذكرة ثابت منذ عام 2009 حتى اليوم وهو 3 جنيهات، قائلا "التمانية من الزوار عندى بواحد فى حديقة الأزهر".

ومن جانبه قال مدير حديقة الحيوان، أن الحديقة المقصد الاساسى للمواطنين خلال الاعياد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل اجمالى عدد الزوار اليوم 60 الف زائر، بعد النأكد من انتشار الخدمات والاسعاف، مؤكدا أنه يتم السماح بالدخول مجانا لمن هم دون خمس سنوات.