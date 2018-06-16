محمد زغلول: 1.6 مليار جنيه محفظة أراضى شركة المقاولات المصرية

كتب عبد الحليم سالم

قال المحاسب محمد زغلول العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: إن الشركة لها 170 مليون جنيه مستحقات لدى جهات حكومية، بالإضافة إلى 230 مليون جنيه تعويضات، وحتى الآن لم يتم الصرف رغم جهود المهندس فائق البنا رئيس الشركة، والمهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالتدخل لصرفها منذ عدة أشهر.

وأضاف محمد زغلول لـ"اليوم السابع" أن الشركة لها نحو 400 مليون جنيه فى حالة صرفها ستساهم فى حل أزمة السيولة، موضحا أن الشركة لجأت إلى الجهات الرقابية لمساعدتها فى صرف المتأخرات فى إطار دور هيئة الرقابة الادارية الوطنى والمشرف.

وقال إن الشركة تواصل طرح أراض تابعة لها لتوفير سيولة مالية، حيث تمتلك أراضى بقيمة 1.6 مليار جنيه، وهناك تسهيلات تمت نتيجة قرارات وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالتصرف فى الأصول غير المستغلة، وهو ما يساهم فى الاستغلال الأمثل للأصول وتطوير الشركات ونموها.

واقترح زغلول الدخول فى شراكة مع شركات الإسكان الشقيقة لاستغلال الأراضى ودفع جزء من قيمتها لتنشيط الشركة.