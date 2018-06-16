video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 06:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

عبر الفيديو كونفرانس..

محافظ الجيزة يطمئن رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع بعد تحريك أسعار الوقود

السبت، 16 يونيو 2018 05:53 م
محافظ الجيزة يطمئن رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع بعد تحريك أسعار الوقود اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
تواصل اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، من داخل غرفة عمليات المحافظة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس لإطلاعه على الموقف داخل المحافظة، حيث أكد أن الأمور مستقرة عقب قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية.
 
وقال المحافظ، إن المخابز ستعود للعمل بكامل طاقتها بعد غد الإثنين، حيث تعمل حالياً بطاقة 50% اليوم وغداً، مشيراً أنه تم التشديد على كافة مستودعات البوتاجاز ببيع الحصص التى تم استلامها بالسعر القديم.
 
 
وأكد المحافظ لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة مباحث التموين لمتابعة جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع إسطوانات البوتاجاز وعدم إستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية.
 
 
كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الركوب بالنسبة لخطوط الأقاليم، حيث ترتبط المحافظة مع 8 محافظات مجاورة لخطوط أقاليم بخلاف محافظتى القاهرة والقليوبية لخطوط السرفيس.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز

اخر الاخبار

اسعار الوقود

محافظ الجيزة

رئيس الوزراء

الخبز

السرفيس

تعريفة الركوب




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة