محافظ الجيزة يطمئن رئيس الوزراء على استقرار الأوضاع بعد تحريك أسعار الوقود

تواصل اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، من داخل غرفة عمليات المحافظة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر الفيديو كونفرانس لإطلاعه على الموقف داخل المحافظة، حيث أكد أن الأمور مستقرة عقب قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقال المحافظ، إن المخابز ستعود للعمل بكامل طاقتها بعد غد الإثنين، حيث تعمل حالياً بطاقة 50% اليوم وغداً، مشيراً أنه تم التشديد على كافة مستودعات البوتاجاز ببيع الحصص التى تم استلامها بالسعر القديم.

وأكد المحافظ لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة مباحث التموين لمتابعة جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع إسطوانات البوتاجاز وعدم إستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الركوب بالنسبة لخطوط الأقاليم، حيث ترتبط المحافظة مع 8 محافظات مجاورة لخطوط أقاليم بخلاف محافظتى القاهرة والقليوبية لخطوط السرفيس.