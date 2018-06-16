محافظة القاهرة: لا زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام حاليا

كتب ــ ماجد تمراز

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه لا نية لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام حاليًا، حتى بعد إعلان ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين من قبل وزارة البترول، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد تحدث فى وقت لاحق ولكن ليس الآن، وذلك مراعاة للمواطن المصرى وظروفه.

كانت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، قد حركت أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشا على جميع خطوطها، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات، لتصبح قيمة التعريفة من جنيه إلى جنيه ونصف، ومن 2 جنيه إلى 2 جنيه ونصف.

وكانت هيئة النقل العام تتعرض لخسائر كبيرة، دفعها ذلك إلى زيادة قيمة التذاكر في آخر تحريك لأسعار الوقود، مما رفع قيمة الخسائر وكان لازما رفع قيمة التذكرة لتقليل الخسائر.