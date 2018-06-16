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محافظة القاهرة: زيادة تعريفة مواقف الأقاليم من 15 إلى 20% وفقا للمسافة

السبت، 16 يونيو 2018 04:44 م
محافظة القاهرة: زيادة تعريفة مواقف الأقاليم من 15 إلى 20% وفقا للمسافة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز - سيد الخلفاوى
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اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، الزيادة المقررة فى قيمة أجرة الأقاليم بما يحقق التوازن بين السائقين والركاب بنسبة تتراوح مابين 15 إلى 20% طبقا" للمسافات والتأكيد على مستوى المواقف العامة والرسمية بالإعلان عن التعريفة المحددة بصورة واضحة داخل المواقف.
 
 
وشدد المحافظ على إلزام السائقين بتوضيح خط السير والتعريفة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى مع تشديد الرقابة الكاملة من رجال المرور وجهاز مشروع النقل الجماعى والإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم للتأكيد من الالتزام الكامل بالأسعار المحددة .
 
 
 

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