محافظة القاهرة: رفع كفاءة النظافة بشارع المعز لاستقبال المحتفلين بالعيد

ماجد تمراز

بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة، فى تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة بشارع المعز لدين الله الفاطمى، والذى يعد من أهم المزارات السياحية فى الحى، والذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات بشارع الأزهر لمنع أى تكدسات مرورية طوال إجازة العيد.

كما شنت أجهزة حى المعصرة، حملة على التكاتك التى يقودها أطفال، وتم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى، تنفيذا لتعليمات الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ومحمد فؤاد رئيس الحى.

وناقش رئيس حى المعصرة، مشكلة ضعف المياه بمنطقة عرب سلام المعصرة، بحضور مهندس الطرق بالحى محمد علي، وأحمد عبدالوهاب من شركة المياه والشرب، وتم الاتفاق خلال اللقاء، على حل مشكلة انقطاع المياه عن أهالى المنطقة.