video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 03:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة: رفع كفاءة النظافة بشارع المعز لاستقبال المحتفلين بالعيد

السبت، 16 يونيو 2018 01:15 م
محافظة القاهرة: رفع كفاءة النظافة بشارع المعز لاستقبال المحتفلين بالعيد شارع المعز - صورة أرشيفية
ماجد تمراز
إضافة تعليق
بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط القاهرة، فى تنفيذ خطة رفع كفاءة النظافة بشارع المعز لدين الله الفاطمى، والذى يعد من أهم المزارات السياحية فى الحى، والذى شهد إقبالا كبيرا فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات بشارع الأزهر لمنع أى تكدسات مرورية طوال إجازة العيد.
 
 
كما شنت أجهزة حى المعصرة، حملة على التكاتك التى يقودها أطفال، وتم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى، تنفيذا لتعليمات الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ومحمد فؤاد رئيس الحى.
 
 
وناقش رئيس حى المعصرة، مشكلة ضعف المياه بمنطقة عرب سلام المعصرة، بحضور مهندس الطرق بالحى محمد علي، وأحمد عبدالوهاب من شركة المياه والشرب، وتم الاتفاق خلال اللقاء، على حل مشكلة انقطاع المياه عن أهالى المنطقة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة: لا زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام حاليا

قيادات محافظة القاهرة تجتمع لبحث زيادة تعريفة سيارات السيرفيس والتاكسى

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى المعصره

شارع المعز لدين الله الفاطمى

عيد الفطر




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة