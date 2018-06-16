محافظة القاهرة تنظم مؤتمرا للشباب تحت عنوان "معا من أجل مصر" أول يوليو

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، المؤتمر الوطنى للشباب "معا من أجل مصر"، تحت رعاية رئيس الوزراء فى الفترة من 1 إلى 5 يوليو.

وقال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب فى مختلف المجالات وتنمية الوعى الثقافى والفكرى بقضايا المجتمع ومواجهة التحديات.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له، أن المؤتمر المقرر تنظيمه، سيحضره عدد من القيادات والرموز السياسية والثقافية والدينية والإعلامية، وحشد كبير من شباب الجامعات ومراكز الشباب والمحليات، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس.