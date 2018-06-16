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محافظة الجيزة: تشديد الرقابة على المواقف لمنع الزيادة العشوائية بتعريفة الركوب

السبت، 16 يونيو 2018 01:52 م
محافظة الجيزة: تشديد الرقابة على المواقف لمنع الزيادة العشوائية بتعريفة الركوب كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة كافة الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.
 
 
وعقد محافظ الجيزة اجتماعا صباح اليوم السبت، داخل غرفة العمليات برئاسته مشددا خلاله على كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى بتعيين فردين داخل كل موقف للنقل الجماعى لمنع أى زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب لحين تحديدها بشكل نهائى بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة، كما شدد على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز البالغ عددها 204 مستودعات، والالتزام بالأسعار القديمة لحين تحديد الجديدة.
 
 
وقال الدالى، إن المحافظة تحدد الآن الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعى، ومواقف الأقاليم مع المحافظات الأخرى بالتنسيق معها فى كافة المواقف عن طريق اللجنة المشكلة من المحافظة وجهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعى والإدارة العامة لمرور الجيزة، مشيرا أنه سيتم مراعاة مسافة كل خط وعدد الركاب والرحلات فى تحديد التعريفة الجديدة.

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