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لمزارعى الخوخ والمشمش.. 15 نصيحة لزيادة الإنتاج وتجنب الآفات قبل الحصاد

السبت، 16 يونيو 2018 07:04 ص
لمزارعى الخوخ والمشمش.. 15 نصيحة لزيادة الإنتاج وتجنب الآفات قبل الحصاد حدائق الخوخ والمشمش
كتبت سارة الباز
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حفاظا على محصول الخوخ والمشمش؛ أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، مجموعة من التوصيات والنصائح للمزارعين والفلاحين؛ لحمايتهم من الآفات ورفع معدلات الإنتاج، والتى يستعرضها "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة.

1- جمع كل القواقع والصدف أثناء البيات الصيفى وحرقها.

2- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأشجار الصغيرة والكبيرة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة.

5- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.

6- استكمال برنامج جمع الثمار فى الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

7- مراعاة وقف الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع فى الأصناف المبكرة.

8- الانتهاء من جمع محصول المشمش والأصناف المبكرة فى الخوخ.

9- إضافة 150 سم سلفات نشادر أو نترات نشادر للأشجار التى تروى بالغمر من عمر سنة وحتى عامين.

10- إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار أقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة.

11- إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة، و300 جم للأعمار الكبيرة، ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميدة فى الشهر.

12- لتسميد أشجار الخوخ التى تروى بالتنقيط: الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر، والرية الثانية: يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، والرية الثالثة يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم 

13- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

14- يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

15- للتسميد الورقى يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر، ويتم بإضافة 300 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا؛ لرفع كفاءة الامتصاص.


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